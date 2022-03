Eccellenza, al San Miniato non riesce l'impresa. Il Livorno vince 1-0 e ipoteca il campionato

Il San Miniato perde tra mille polemiche il big match col Livorno, scivolando a -12 dalla capolista amaranto a sole cinque giornate dal traguardo. Sul neutro del "Mannucci" di Pontedera va in scena una partita nel complesso molto equilibrata, in cui le due difese la fanno sostanzialmente da padrone sui rispettivi attacchi avversari (San Miniato privo del proprio bomber Chiaramonti). Ad inizio ripresa si attesta il primo vero brivido del match: percussione di Cela, tocco per Kthella e tiro di destro da posizione ravvicinata del numero 11 giallorosso sul quale Mazzoni interviene alla grande con i piedi. Gli amaranto rispondono al 58' con Torromino: pronto Battini per la deviazione in corner. Il Livorno passa a 10' dal termine su un episodio contestatissimo dai sanminiatesi: presunto tocco di Lecceti su Vantaggiato in area di rigore, il direttore di gara non ha dubbi e lo stesso Vantaggiato non sbaglia dal dischetto. Sconfitta immeritata per il San Miniato, che, complice la vittoria della Cuoiopelli col Piombino, subisce il sorpasso al secondo posto da parte dei santacrocesi.

San Miniato - Livorno 0-1, il tabellino della partita

San Miniato (4-3-1-2): Battini; Petri, Lecceti, Cela, Liberati; Ercoli (68' Santagata), Nolé, Di Benedetto (87' Ciravegna); Demi; Mancini, Kthella. A disposizione: Giannangeli, Romeo, Pagliai, Gargini, Borgioli, Tremolanti, Ciravegna, Mhilli. All. Collacchioni.

Livorno (4-2-3-1): Mazzoni; Franzoni (67' Nunzi), Russo, Ghinassi, Panebianco (39' Marinai); Luci, Pecchia; Bellazzini, Gargiulo (67' Giuliani), Torromino; Vantaggiato. A disposizione: Pulidori, Giampà, Milianti, Nunzi, Frati, Durante, Gelsi. All. Angelini.

Arbitro: Matteo di Sala Consilina

Rete: 81' rig. Vantaggiato

Note: Ammonito Santagata (SM)