Eccellenza, finisce l'avventura di Collacchioni sulla panchina del San Miniato Basso

Al termine di un'annata ricca di soddisfazioni si separano le strade del San Miniato Basso e di Lorenzo Collacchioni. Il tecnico classe 1980, giunto a San Miniato in giugno 2021, ha guidato i giallorossi fino ad uno storica finale playoff in Eccellenza (persa 3-0 contro la Cuoiopelli), ottenuta grazie al terzo posto nella stagione regolare e alla vittoria per 2-1 nella semifinale con il Fratres Perignano. Nelle prossime settimane la società annuncerà il nome del suo successore.