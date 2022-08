Eccellenza, San Miniato Basso: dal Livorno ecco il giovane Franzoni

Colpo interessante del San Miniato Basso nella settimana che porta al debutto ufficiale nella nuova stagione. La società giallorossa ha prelevato dal Livorno il terzino Luca Franzoni, classe 2002 reduce da una buona annata con la maglia amaranto in Eccellenza (anche un gol all'attivo) e agli ordini di Collacchioni in questo precampionato. Franzoni aveva militato in precedenza nella formazione Primavera dello Spezia. L'arrivo dell'esterno difensivo permetterà a mister Targetti di contare su un elemento affidabile e già esperto della categoria nonostante la giovane età.