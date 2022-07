Eccellenza, il San Miniato Basso chiude il mercato col botto: arriva Marabese

Estro, rapidità e gol: Tito Marabese firma con il San Miniato Basso e porta in dote ai giallorossi un bagaglio di assoluto livello per la categoria. Il classe '93, attaccante esterno o seconda punta, arriva alla corte di Mister Targetti dopo aver conquistato l'ennesima promozione in Serie D (la terza, contando quelle con Badesse nel 18/19 e Cascina nel 20/21) nell'ultima stagione con la maglia del Figline. Nato a Carrara e cresciuto nel settore giovanile della stessa città fino ad esordire in Lega Pro, Marabese ha poi vissuto diverse esperienze tra Serie D ed Eccellenza. "Con questo colpo - si legge nella nota della società - il mercato del Dg Geri e DS Pardini si può dire concluso". Con l'acquisto di Marabese il San Miniato Basso entra di diritto tra le papabili squadre di vertice nel prossimo campionato.