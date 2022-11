San Miniato Basso, Fabrizio Ticciati è il nuovo allenatore

In serata è arrivato l'annuncio: Fabrizio Ticciati è il nuovo allenatore del San Miniato Basso. Dopo l'esonero di Claudio Targetti, avvenuto sabato scorso al termine della sfida conclusa in parità a Castelfiorentino, la società giallorossa ha dunque deciso di puntare sull'ex tecnico del Fratres Perignano. Nelle cinque stagioni vissute sulla panchina dei rossoblù, Ticciati ha sfiorato in due occasioni la promozione in Serie D, nelle annate 2019/20 (chiusa al secondo posto) e 2020/21 (sconfitta in finale playoff contro il Cascina dopo i tempi supplementari). Nell'ultima stagione, invece, un quarto posto con eliminazione in semifinale playoff proprio contro il San Miniato Basso. A Ticciati il compito di riportare in alto il San Miniato Basso dopo un avvio al di sotto delle aspettative nel campionato di Eccellenza girone A.