Eccellenza, 1-1 beffardo per il San Miniato Basso contro il Ponsacco

Si ferma la corsa del San Miniato Basso, che dopo tre vittorie consecutive pareggia 1-1 contro il Ponsacco nel match valido per l'undicesima giornata di Eccellenza girone B. Partita abbastanza a senso unico sul piano del gioco e delle occasioni al "Pagni", con i padroni di casa sempre in avanti ma poco concreti sotto porta, mentre gli ospiti si fanno vedere solo tra l'80' e l'85' ma è quanto basta per raccogliere un punto prezioso per il morale e per smuovere una classifica deficitaria.

Dopo essersi reso pericoloso in più occasioni, il San Miniato Basso sblocca il punteggio al 42' col solito Chiaramonti, che insacca di testa a compimento di un'azione sulla sinistra di Demi. Nella ripresa la spinta dei locali diventa un assedio: Mancini si divora un gol a tu per tu con Bartolozzi, Santagata colpisce la traversa su angolo, Ciravegna chiama Bartolozzi al grande intervento, Cela e Migli sfiorano il bersaglio grosso con due colpi di testa su azioni da corner. Il Ponsacco esce indenne dalla serie di pericoli e a 10' dal termine si scuote: prima i rossoblù colpiscono un palo, poi raggiungono l'1-1 con Cosi al termine di un'azione che vede un cross dalla destra, il liscio di Lecceti che favorisce il tiro di Tavano, la respinta di Battini e il tap-in vincente del giovane attaccante. Nei minuti finali il San Miniato Basso attacca con forza alla ricerca del nuovo vantaggio, ma non c'è più tempo.

San Miniato Basso - Ponsacco, il tabellino della partita

San Miniato Basso - Ponsacco 1-1

SAN MINIATO BASSO: Battini, Petri, Liberati, Lecceti, Ercoli, Cela, Santagata, Nolè, Chiaramonti, Demi, Mancini. A disp.: Giannangeli, Romeo, Prete, Arapi, Gargini, Taddei, Borgioli, Ciravegna, Mhilli. All.: Collacchioni.

PONSACCO: Bartolozzi, Paggini, Calabrese, Mucci, Gufoni, Degli Esposti, Penco, Cosi, Coralli, Tavano, Sardi. A disp.: Lensi, Baldini, Scuglia, Calzolari, Lemmi, Baldini, Lici, De Feo, D Onghia. All.: Paci.

Arbitro: Zadrima di Pistoia

Reti: 42' Chiaramonti (S), 84' Cosi (P)