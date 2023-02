Rivoluzione al San Miniato Basso: via allenatore e ds, panchina all'esperto Lazzerini

Un tonfo clamoroso, non senza ripercussioni. All'indomani della sconfitta col Cenaia (0-6), il San Miniato Basso cambia guida tecnica per la terza volta in stagione con l'obiettivo di raggiungere l'obiettivo salvezza nel girone A di Eccellenza. La società giallorossa ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con Fabrizio Ticciati (subentrato lo scorso novembre a Claudio Targetti) e nel contempo di aver affidato la panchina della Prima squadra a Gabriele Lazzerini, ex calciatore professionista e tecnico dal lungo curriculum (alla guida tra le altre di Tuttocuoio, Forcoli, Pisa, Ponsacco, Rosignano e Fucecchio).

Lascia San Miniato Basso anche il direttore sportivo Alessio Pardini, da due anni in giallorosso: "Ci tengo a ringraziare la Società per avermi dato la possibilità di vivere questa esperienza - dichiara Pardini nel saluto rilasciato ai canali social del Club - l'anno scorso abbiamo fatto una grande annata e ci siamo tolti soddisfazioni importanti come la vittoria a Livorno, in questa stagione invece sono stati fatti tanti errori che hanno portato ad un campionato non all'altezza. Dopo domenica non avevo più niente da trasmettere alla squadra. Mi dispiace che i risultati siano questi ed auguro al San Miniato Basso di salvarsi".

Lazzerini farà il suo esordio sulla panchina sanminiatese nella difficile trasferta sul campo del River Pieve, in programma domenica prossima. Una partita fondamentale per provare ad invertire la rotta (San Miniato Basso attualmente quartultimo, a -6 dalla zona salvezza diretta), per cui il nuovo allenatore potrà contare su un gradito ritorno: l'esperto centrocampista Matteo Nolé.