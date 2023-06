Cuoiopelli, trasferta emiliana per continuare il sogno Serie D

Missione finale. La Cuoiopelli fa tappa ad Agazzano, in provincia di Piacenza, con l'obiettivo di staccare il pass per l'ultimo atto degli spareggi nazionali verso la Serie D. Domenica 4 giugno, calcio d'inizio ore 16.30 allo stadio "Felice Baldini", si ripartirà dallo 0-0 maturato nella gara d'andata al "Masini" di Santa Croce sull'Arno. Un risultato che, oltre a lasciare tutto in bilico per il passaggio del turno, ha lasciato un po' di rammarico in casa biancorossa in virtù della traversa colpita da Andolfi e del calcio di rigore sbagliato da Cavallini.

Facendo riferimento allo score stagionale delle due squadre il pareggio a reti bianche era difficilmente pronosticabile: soltanto tre i precedenti per gli uomini di mister Marselli e addirittura due quelli per l'Agazzanese. Nel campionato di Eccellenza Emilia-Romagna i granata hanno totalizzato 40 punti sui 57 a disposizione tra le mura amiche, andando a segno 32 volte (a fronte delle 41 in trasferta) e subendo 19 reti (meno delle 26 in gare esterne).

L'attacco atomico della Cuoiopelli (il migliore in Eccellenza Toscana girone A con 56 gol, alla pari del Perignano) ha fatto più fatica lontano dal "Masini" (19 reti a fronte delle 37 in casa). Viceversa la fase difensiva conta numeri migliori (16 gol subiti rispetto ai 20 in gare interne). In totale la Cuoio ha conquistato 22 punti sui 45 disponibili in trasferta.

In casa biancorossa rientra dalla squalifica Benericetti, mentre sconterà l'ultima giornata di stop il bomber Tapparello, già assente nella finale playoff del girone col Fratres Perignano e nel match d'andata con l'Agazzanese. Nell'altra semifinale di interesse per Cuoiopelli e Agazzanese il Fossombrone fa visita al Certosa. All'andata i marchigiani l'hanno spuntata sui laziali, in casa, per 1-0.