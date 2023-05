Eccellenza spareggi nazionali, Cuoiopelli verso l'Agazzanese. Borselli: "Sarà importante far valere il fattore campo. Vogliamo la D"

Sale l'attesa a Santa Croce sull'Arno in vista della semifinale degli spareggi nazionali di Eccellenza tra Cuoiopelli e Agazzanese. Domenica 28 maggio, calcio d'inizio alle ore 16.30, i biancorossi disputeranno il primo round della doppia sfida contro la compagine piacentina, tra le mura amiche del "Libero Masini". Dopo il terzo posto nella stagione regolare ed il successo nei playoff eliminando River Pieve e Fratres Perignano, la truppa di Davide Marselli punta a mantenere vivo il sogno della promozione in Serie D, già accarezzato un anno fa con l'uscita agli spareggi regionali per mano del Terranuova Traiana.

"Sono partite belle da giocare - ha esordito il centrocampista e capitano Tommaso Borselli ai microfoni di PisaToday - non capita tutti gli anni di arrivare ai playoff nazionali. Sarà bello essere in campo e dovremo sfruttare l'opportunità che ci siamo conquistati. Non è stato facile avere la meglio nei playoff del nostro girone ed il fatto di esserci riusciti ci ha dato consapevolezza dei nostri mezzi. Col Perignano è stata una vittoria rocambolesca, in cui la squadra si è dimostrata matura contro un avversario forte, che durante l'anno ci aveva battuto due volte su due".

Nella prossima sfida i santacrocesi si troveranno di fronte una squadra rivelazione. L'Agazzanese, espressione del piccolo comune di Agazzano (circa 2000 abitanti), ha chiuso in seconda posizione nel girone A dell'Emilia Romagna nonostante fosse reduce da una salvezza all'ultimo respiro nell'annata 2021/22. I granata piacentini, guidati per il quarto anno consecutivo da Gianluca Piccinini, nella stagione in corso sono riusciti a totalizzare 79 punti in 38 gare, arrivando a -5 dal Borgo San Donnino. Formazione bilanciata, può contare su elementi di spicco come il mediano Dario Mastrototaro e il bomber Marco Forbiti (22 reti).

"Sappiamo di affrontare una squadra forte, ma anche noi lo siamo - continua Borselli - in queste gare non c'è mai una favorita in partenza. Trattandosi di un doppio confronto l'approccio sarà diverso rispetto alle ultime due partite secche: col River Pieve avevamo due risultati su tre a favore, mentre col Perignano ci serviva necessariamente una vittoria. Credo che sarà importante far valere il fattore campo nella gara d'andata così da poterci regalare un piccolo vantaggio in vista del ritorno. Ci vuole equilibrio e calma, non dobbiamo snaturarci".

Come avvenuto nella finale playoff del girone, la Cuoiopelli dovrà nuovamente fare a meno di Dante Blas Tapparello. L'argentino, miglior marcatore stagionale con 20 reti, sconterà la seconda delle tre giornate di squalifica inflittegli dal giudice sportivo. Fermato anche l'esterno offensivo Giovanni Benericetti. La squadra che si imporrà nell'arco dei 180' (in programma per domenica 4 giugno il match di ritorno ad Agazzano) sfiderà nell'ultimo atto degli spareggi nazionali la vincente di Fossombrone (Marche)-Certosa (Lazio). "La D sarebbe la chiusura di un cerchio - confessa capitan Borselli - due anni fa la società ha cominciato un percorso ambizioso e merita di tornare a calcare determinati campi. Faremo il massimo per riuscirci".