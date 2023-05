Spareggi Eccellenza: 0-0 tra Cuoiopelli e Agazzanese, tutto rimandato al ritorno

Termina a reti inviolate il primo round della semifinale degli spareggi nazionali di Eccellenza tra Cuoiopelli e Agazzanese. Al "Masini" si materializza un pareggio frutto dell'equilibrio vissuto in campo ma che lascia allo stesso tempo un pizzico di rammarico ai santacrocesi in virtù del maggior numero di palle gol create rispetto agli emiliani.

Dopo la traversa colpita nel corso della prima frazione di gioco da Andolfi, gli uomini di mister Marselli (squalificato e sostituito in panchina da Falivena) sono andati ad un passo dal vantaggio in avvio di ripresa. Al minuto 51, infatti, Cavallini, già a segno dal dischetto nella finale playoff col Perignano, si è incaricato nuovamente di battere un calcio di rigore ma stavolta ha concluso a lato.

Nel proseguo del match l'Agazzanese ha tenuto botta e lo stallo non si è sbloccato fino al triplice fischio del signor Giallorenzo di Sulmona. Per il passaggio del turno, dunque, si deciderà tutto domenica prossima, 4 giugno, in provincia di Piacenza. La vincente approderà all'ultimo atto verso la promozione in Serie D, dove incontrerà una tra Fossombrone (Marche) e Certosa (Lazio), con i marchigiani che si sono aggiudicati per 1-0 la gara d'andata.

Cuoiopelli - Agazzanese 0-0, il tabellino della partita

CUOIOPELLI: Pulidori, Goretti (60′ Pasquini), Guerrucci, Lucaccini, Viligiardi (80′ Baroncini), Negro, Passerotti (65′ Mariani), Borselli, Andolfi, Cavallini, Bracci. A disp.: Rossi, Berti, Friuli, Cinelli, Bagnoli, Rudi. All.: Falivena (squalificato Marselli)

AGAZZANESE: Borges, Bragalini (83′ Bolzoni), Barba, Mastrototaro, Reggiani, Vago (72′ Favari), Guye (92′ Lombardi), Moltini, Forbiti, Pastorelli (46′ Daniello), Farina (76′ Riccardi). A disp.: Di Maio, Harunaj, Delfanti, Corbellini, All.: Piccinini

Arbitro: Giallorenzo di Sulmona, coad. da Martone e Cattaneo di Monza

Note: ammonito Bracci