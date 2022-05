Eccellenza, spareggi regionali | Cuoiopelli KO col Terranuova: per la D servirà un'impresa

La Cuoiopelli esce con le ossa rotte dalla prima partita del triangolare di spareggio regionale per la promozione in Serie D. Al "Masini" i padroni di casa incassano un pesante 0-2 dal Terranuova Traiana, al termine di una partita molto tirata e condizionata da un arbitraggio alquanto discusso, che obbliga i santacrocesi a fare bottino pieno mercoledì 15 maggio in casa della Lastrigiana per mantenere viva una minima speranza di proseguire il proprio cammino.

Dopo un'iniziale fase di studio la partita si accende intorno alla mezz'ora del primo tempo, quando Falchini si inventa una rovesciata spettacolare in area di rigore, ma Scarpelli non si fa sorprendere. Segue, poco più tardi, il secondo brivido del match, ancora di marca locale: a compimento di un'azione corale, Rossi va al tiro da posizione ravvicinata, Scarpelli esce con i tempi giusti e respinge. Al 41' il Terranuova passa in vantaggio, seppur tra le accese proteste della Cuoiopelli: il direttore di gara (artefice di una prova molto incerta, soprattutto nella gestione dei cartellini) non rileva un evidente fallo in attacco di Sacconi su Balduini, permettendo al capitano aretino di entrare in possesso per poi spedire la sfera sotto l'incrocio dei pali.

Il gol a ridosso dell'intervallo è un duro colpo per la Cuoiopelli, che riprende abbastanza sottotono nel secondo tempo. Massai ci prova con un bel tiro da fuori sul secondo palo, Lampignano risponde presente. Superata l'ora di gioco la Cuoiopelli sale di giri, cominciando a stazionare con costanza nella metà campo avversaria. L'uscita per infortunio di Falchini priva i conciari del loro principale riferimento offensivo e l'incisività sotto porta ne risente, mentre il Terranuova fa la sua partita con sagacia tattica. Una velenosa punizione dal limite di Cavallini chiama Scarpelli al grande intervento sotto la traversa, poi, nel momento di maggior pressione della Cuoiopelli, il neoentrato Bracci viene espulso per un fallo di reazione. Nonostante l'inferiorità numerica i ragazzi di mister Falivena (in panchina al posto dello squalificato Marselli) provano con generosità ad acciuffare il pareggio, ma, allo scadere, il Terranuova si conferma squadra tanto solida quanto cinica, piazzando il colpo del KO ancora con Sacconi in contropiede.

Cuoiopelli - Terranuova Traiana 0-2, il tabellino della partita

CUOIOPELLI: Lampignano, Boghean (40’ st Dal Poggetto), Martinelli, Balduini, Zocco (11′ st Martini), Chelini (11′ st Accardo), Cornacchia, Borselli, Falchini (6’ st Bracci), Cavallini, Rossi. A disp.: Lensi, Bagnoli, Iannello, Passerotti, Giordano. All.: Falivena (squalificato Marselli).

TERRANUOVA TRAIANA: Scarpelli, Farini, Artini, Bega, Marzi (33’ st Natale), Neri (47′ st Tomberli), Gautieri (40′ st Dini), Massai, Sestini (51’ st Occhiolini), Borghesi (35’ st Vestri), Sacconi. A disp.: Pellegrini, Conteduca, Giusti, Romano. All.: Calori.

Arbitro: Burgassi di Firenze

Reti: 38′ pt Sacconi, 45’ st Sacconi

Note: Espulso al 31' st Bracci (C). Ammoniti Zocco (C), Bega (T), Chelini (C), Massai (T), Neri (T), Cavallini (C), Marzi (T), Martini (C)