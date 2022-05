Eccellenza, spareggi regionali | La Cuoiopelli vince 2-1 in casa della Lastrigiana ma è eliminata

Vittoria amara per la Cuoiopelli nella seconda gara del triangolare di spareggio regionale per la promozione in Serie D. I santacrocesi espugnano 2-1 il campo della Lastrigiana, ma sono comunque costretti a dire addio al primo posto in virtù della sconfitta interna (0-2) di domenica con il Terranuova Traiana.

La formazione guidata da Falivena (ancora squalificato Marselli) si presenta al "La Guardiana" di Lastra a Signa con le defezioni importanti di Falchini, Bracci, Zocco e Cornacchia. Pronti-via e la Cuoiopelli passa in vantaggio grazie al tocco sotto misura di Rossi, dopo la respinta di Fedele sul tiro di Dal Poggetto. Al 27' arriva il pareggio dei fiorentini: Martinelli atterra in area Bianchi, il direttore di gara indica il dischetto e lo stesso Bianchi insacca. Nell'occasione, proteste della Cuoiopelli per un presunto fallo dell'attaccante locale precedente a quello del rigore (altra decisione discutibile della terna arbitrale dopo il "pasticcio" di domenica).

Il secondo tempo si apre con un sostanziale equilibrio in campo, fino al gol del nuovo vantaggio della Cuoiopelli al 71'. Calonaci interviene in modo evidente in area su Borselli: dal dischetto va Cavallini, il quale si fa respingere il tiro da Fedele, ma non perdona sulla ribattuta. Il direttore di gara grazia Calonaci, già ammonito. Nel finale la Lastrigiana spinge alla ricerca del pareggio: Del Pela colpisce la traversa, poi Lampignano salva in due circostanze. Finisce qui il cammino della Cuoiopelli: una vittoria o un pareggio nell'ultima giornata tra Terranuova Traiana e Lastrigiana permetterebbe agli aretini di staccare il pass per gli interregionali, mentre in caso di vittoria dei fiorentini si tratterebbe di un discorso a due con il Terranuova per la miglior differenza reti.

Lastrigiana - Cuoiopelli 1-2, il tabellino della partita

LASTRIGIANA: Fedele, Barzini, Corradi, Lenzini (75' Crimi), Calonaci, Biondi, Terzani (71' Francini), Leoncini, Bianchi M. (88' Calvetti), Alecce (75' Del Pela), Silva Reis. A disp.: Giannini, Borgioli, Bianchi R., Querci, Pierattini. All.: Bartalucci.

CUOIOPELLI: Lampignano, Accardo (81' Boghean), Martinelli, Balduini, Martini (75' Passerotti), Bagnoli (65' Giordano), Chelini, Borselli, Rossi, Cavallini, Dal Poggetto (65' Baroncini). A disp.: Lensi, Dunga, Birindelli, Conforti, Iannello. All.: Falivena (squalificato Marselli).

Arbitro: Curcio di Siena

Reti: 1' Rossi (C), 27' rig. Bianchi M. (L), 71' Cavallini (C)

Note: Ammoniti Calonaci (L), Martinelli (C), Martini (C), Cavallini (C), Chelini (C)