Il Ponsacco retrocede in Promozione: sconfitta ai rigori nello spareggio con il Castelfiorentino

Lotteria dal dischetto fatale per il Ponsacco nello spareggio salvezza contro il Castelfiorentino: dopo aver concluso sul punteggio di 1-1 sia i tempi regolamentari che i supplementari, i rossoblù perdono 5-4 ai calci di rigore, retrocedendo direttamente nel campionato di Promozione. Alla "Banditella" di Livorno va in scena una partita maschia ma leale. I fiorentini passano in vantaggio dopo appena nove minuti con un bel tiro ad incrociare di Iaquinandi che si insacca nell'angolino, poi tanto equilibrio in campo e una grande occasione non sfruttata dal Ponsacco, quando Tavano colpisce la traversa su calcio di rigore a due minuti dall'intervallo. Il pareggio è soltanto rimandato, in quanto Calabrese, al 56', infila Lisi con un colpo di testa su azione da calcio d'angolo. La partita sembra incanalarsi a favore dei ragazzi di Paci, che dal 60' giocano in superiorità numerica a causa di un'espulsione nelle fila del Castelfiorentino. A dieci dal termine, però, i castellani hanno la ghiotta occasione su calcio di rigore di chiudere i giochi entro i tempi regolamentari, ma il tiro di Bartolozzi viene respinto sul palo da Lista. Nei tempi supplementari il Ponsacco spinge sull'acceleratore, mettendo alle corde il Castelfiorentino peccando però di cattiveria sotto porta. Si va così ai rigori, dove l'errore di Cava risulta decisivo poiché i fiorentini non sbagliano un colpo. Per il Ponsacco l'incubo è realtà.

Ponsacco - Castelfiorentino 1-1 (4-5 dcr), il tabellino della partita

PONSACCO: Lista, Barsotti, Calabrese, Cava, Semboloni, Paggini, Zorica, Peric, Coralli, Tavano, Vannozzi. A disp.: Balli, Mucci, Ercoli, Uruci, Ercoli Tommaso, Capocelli, Scuglia, Di Ruocco, Volpi. All.: Paci.

CASTELFIORENTINO: Lisi, Sarti, Nidiaci, Marinari, Vallesi, Trapassi, Giorgio, Bartolozzi, Iaquinandi, Ulivelli, Pirone. A disp.: Lupi, Duranti, Campatelli, Boumarouan, Castellacci, Leporatti, Lenti, Torrente, Tomberli. All.: Capecchi.

Arbitro: Mauro di Pistoia, coad. da Guiducci di Empoli e Tarocchi di Prato

Reti: 9' Iaquinandi (C), 56' Calabrese (P)