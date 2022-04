Eccellenza, cambia il calendario per il triangolare playout

L'arrivo a pari punti di Castelnuovo Garfagnana e Pontremolese nel girone A e di Castelfiorentino e Ponsacco nel girone B ha determinato un cambio di programma per quanto riguarda il calendario del triangolare playout di Eccellenza. Domenica prossima, 24 aprile, si giocheranno infatti i due spareggi che decreteranno sia le ultime due squadre retrocesse direttamente in Promozione sia le due che, assieme alla Baldaccio Bruni Anghiari (già qualificata), restano in corsa per la salvezza. Di seguito il calendario aggiornato del triangolare playout di Eccellenza, al via il 1 maggio:

1ª GARA ANDATA: DOMENICA 1/5;

2ª GARA ANDATA: MERCOLEDÌ 4/5;

3ª GARA ANDATA: DOMENICA 8/5;

1ª GARA RITORNO: DOMENICA 15/5;

2ª GARA RITORNO: MERCOLEDÌ 18/5;

3ª GARA RITORNO: DOMENICA 22/5.