Eccellenza B, a Montelupo la finale playoff Cuoiopelli-San Miniato Basso

Decisa la sede della finale playoff di Eccellenza girone B: la sfida in gara secca tra Cuoiopelli e San Miniato Basso si giocherà domenica 1 maggio, con calcio d'inizio alle ore 15, al "Carlo Castellani" di Montelupo Fiorentino. La vincente staccherà il biglietto per il triangolare (con gare di sole andata) con le corrispettive dei gironi A (Lastrigiana o Signa) e C (Terranuova Traiana o Fortis Juventus).