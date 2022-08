Eccellenza, il calendario della stagione 2022/23

Tutto pronto per la nuova stagione in Eccellenza. Il Comitato Regionale Toscana ha reso noti i calendari dei due gironi della categoria "Regina", che quest'anno avrà inizio domenica 11 settembre e terminerà il 16 aprile 2023. Di seguito le gare della 1ª giornata del gruppo A (quello in cui sono state inserite le cinque squadre pisane in corsa): Armando Picchi-San Miniato Basso, Cuoiopelli-San Marco Avenza, Fratres Perignano-Massese, Camaiore-Fucecchio, Ponte Buggianese-Certaldo, River Pieve-Castelfiorentino, Cenaia-Pro Livorno Sorgenti, Tuttocuoio-Montespertoli. Un avvio ostico, "sulla carta", per Fratres Perignano e Cenaia: la Massese è una delle società più blasonate del girone, mentre la neoretrocessa Pro Livorno Sorgenti si tratta probabilmente della squadra più attrezzata. Nessun derby pisano previsto nelle prime tre giornate: il primo scontro sarà il big match San Miniato Basso-Fratres Perignano alla quarta.

Clicca qui per il calendario completo (pagina 52).