Eccellenza, domenica partono playoff e playout. In corsa Cuoiopelli e Tuttocuoio

Chi sogna il salto in Serie D e chi, invece, lotta per evitare la retrocessione in Promozione. Prenderà il via domenica 30 aprile (ore 15) la post-season del campionato di Eccellenza Toscana, con due formazioni della provincia di Pisa pronte a scendere in campo.

Punta la finale playoff del girone A la Cuoiopelli, attesa dallo spareggio contro il River Pieve al "Masini" di Santa Croce sull'Arno. Ai biancorossi di mister Marselli basta un pareggio per raggiungere il Fratres Perignano. Un successo a testa nei precedenti stagionali tra le due squadre: roboante 7-1 per la Cuoio all'andata in casa, 3-1 in favore del River al ritorno in Garfagnana.

Si gioca tutto per la permanenza nella categoria "Regina" il Tuttocuoio. I neroverdi di Tavano ospitano al "Leporaia" la San Marco Avenza, potendo contare su due risultati su tre in virtù del miglior piazzamento. Le due squadre tornano ad affrontarsi dopo due settimane: nell'ultimo turno di campionato, ancora in casa dei ponteaegolesi, il Tuttocuoio ha vinto 1-0. 0-0, invece, il risultato della gara d'andata al "Deste".

Playoff e playout, il programma completo

PLAYOFF

GIRONE A: Cuoiopelli - River Pieve (già in finale Fratres Perignano)

GIRONE B: Castiglionese - Pontassieve e Colligiana - Zenith Prato

PLAYOUT

GIRONE A: Tuttocuoio - San Marco Avenza

GIRONE B: Porta Romana - Firenze Ovest