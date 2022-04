Caso Combine in Eccellenza, Marcheschi (Cuoiopelli): "Nessun incontro. Si fa presto a fare congetture"

Tra le squadre che sarebbero coinvolte nel presunto giro di combine nel campionato di Eccellenza denunciato alla Procura Federale dal Ponsacco, vi è la Cuoiopelli. Il direttore sportivo dei santacrocesi, Sandro Marcheschi, ha espresso ai nostri microfoni in data giovedì 21 aprile la totale estraneità sua e della società ai fatti imputati:

"Io non so di cosa parlano. L'ho saputo sui giornali perché qualcuno mi ha mandato l'audio che gira. Nell'audio del giocatore del San Miniato Basso si parla di un presunto incontro tra i tre direttori di Cuoiopelli, San Miniato Basso e Castelfiorentino, ma io in realtà li ho visti entrambi in occasione dell'ultime partite contro le rispettive squadre, nulla più. Se l'accusa dice che i tre direttori si sono incontrati da qualche parte dovranno dire dove e riscontrare se è vero: ci sono i mezzi per farlo, ci sono le celle telefoniche. Secondo me è una roba campata in aria di un ragazzo che ha manie di protagonismo, sente dire "al bar" qualcosa e lo dice, ma come può accadere ad ogni livello si fa presto a fare congetture. Prima di tirare in ballo le persone, bisognerebbe parlare di cose concrete. A me non interessa ciò che si sta dicendo: quando mi chiameranno dalla Procura, dirò dove ero il giorno dell'ipotetico incontro, a quell'orario: io so quello che ho fatto, o meglio, che non ho fatto".

Ringraziamo Sandro Marcheschi per la disponibilità.