Eccellenza, Lazzarini non basta: 1-1 tra Tuttocuoio e Armando Picchi

Nel turno infrasettimanale valido per la ventesima giornata di campionato il Tuttocuoio impatta 1-1 con l'Armando Picchi al "Leporaia". Neroverdi in vantaggio dopo appena 9' dal fischio d'inizio con Lazzarini; i labronici rispondono poco prima della mezz'ora con Neri su calcio di rigore. Il Picchi spinge sul finire del primo tempo, impensierendo Muscas con Morelli e Bani. Al rientro dall'intervallo ancora in avanti la squadra di Sena, ma il Tuttocuoio stringe i denti ed esce alla distanza. Lazzarini prova il bis con un colpo di testa che finisce di poco alto sopra la traversa, poi Fino ed Echarri sprecano due situazioni molto pericolose a tu per tu con Malasoma. Per il Tuttocuoio un mezzo passo falso dopo due vittorie consecutive.

Tuttocuoio - Armando Picchi 1-1, il tabellino della partita

TUTTOCUOIO: Muscas, Severi, Bertolucci, Bartorelli, Vittorini, Puviani, Lazzarini, Fino, Echarri, Chiti, Azzinnari. A disp.: Martinelli, Fiscella, Segantini, Rosa Illan, Muratore, Curatolo, Pozzesi, Orlandi, Baldini. All.: Marmugi.

ARMANDO PICCHI: Malasoma, Del Bravo, Castagnoli, D Angelo, Petri, Borboryo, Bani, Bonsignori, Morelli, Neri, Bardini. A disp.: Graziosi, Scafuri, Giusti, Bartorelli, Rocchi, Pini, Campo, Lenzi, Testa. All.: Sena.

Arbitro: Biagini di Lucca, coad. da Tranchida di Pisa e Mangini di Livorno

Reti: 9' Lazzarini (T), 26' rig. Neri (A)