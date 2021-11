Eccellenza, il Tuttocuoio piega l'Atletico Cenaia con una doppietta di Agudiak

Vittoria pesante del Tuttocuoio, che regola 2-1 al "Leporaia" l'Atletico Cenaia e con questi 3 punti sale in zona playoff, a una lunghezza proprio dagli arancioverdi. Su un terreno di gioco in pessime condizioni va in scena una partita piuttosto carente sul piano tecnico, ma molto combattuta dalle due squadre: a fare la partita per larga parte dell'incontro è stato il Cenaia, senza però impensierire granché la retroguardia locale e anzi finendo per subire le folate letali del Tuttocuoio. Al quarto d'ora, nell'unica vera occasione creata dai neroverdi nei primi 45', arriva il gol, firmato da Agudiak sugli sviluppi di una punizione laterale. Nella ripresa il Cenaia (senza tre colonne come Signorini, Cutroneo e Melara, indisponibili) ha cercato di raggiungere il pareggio, nonostante una gara sempre più spezzettata (emblematici in questo senso i 7 minuti di recupero finali assegnati dal direttore di gara). Al 72' Agudiak fa 2-0 a tu per tu con Serafini, poi 1' più tardi Remedi accorcia le distanze con una splendida rovesciata in area. Finale di gara convulso, dal quale il Tuttocuoio ne esce vincente.

Tuttocuoio - Atletico Cenaia, il tabellino della partita

Tuttocuoio - Atletico Cenaia 2-1

TUTTOCUOIO: Muscas, Bartorelli, Severi, Rosa Illan, Vittorini, Fino, Azzinnari, Puviani, Agudiak, Lazzarini, Bertolucci. A disp.: Belli, Segantini, Fiscella, Muratore, Coppola, Chiti, Wagner, Orlandi, Baldini. All.: Marmugi.

ATLETICO CENAIA: Serafini, Rossi M., Tammaro, Papini, Carlucci, Matteoni, Favilli, Caciagli, Allajsufi, Remedi, Freschi. A disp.: Baroni, Pulizia, Ceccarini, Cecchetti, Hepaj, Rossi G., Gambini, Elisei, Baesso. All.: Macelloni.

Arbitro: Rosini di Livorno

Reti: 15', 72' Agudiak (T), 73' Remedi (C)