Eccellenza, Tuttocuoio: ceduto Agudiak, ecco Roberi Vota e Bordagaray. Cosa cambia nell'attacco dei neroverdi

Breve ma senza dubbio travolgente: così può essere definita l'esperienza di Ivan Agudiak con la maglia del Tuttocuoio, caratterizzata da 10 presenze e 7 gol, oltre ad un ruolo di leader tecnico e caratteriale che ne ha fatto probabilmente il miglior "9" di questa prima parte di stagione nel campionato di Eccellenza girone B. Nei giorni seguenti alla tripletta realizzata nel pirotecnico 4-4 contro la Cuoiopelli, la punta trentasettenne ha infatti deciso di tornare al Giarre, squadra siciliana (Serie D girone I) dalla quale era stato prelevato la scorsa estate.

Per un argentino che lascia Ponte a Egola, ecco due nuovi acquisti che vanno a rimpolpare la folta rappresentanza biancoceleste: si trattano dell'attaccante Serafin Roberi Vota e dell'esterno offensivo Manuel Bordagaray. Il primo è un classe 1997 cresciuto nel settore giovanile del Rosario Central e passato dalla Francia e dalla Spagna prima di arrivare in Calabria dove ha vestito le divise di Isola Capo Rizzuto e Boca Nuova Melito; il secondo è un '94 con varie esperienze in Italia tra Eccellenza e Promozione, per ultima anch'egli in Calabria alla Stilo Monasterace.

La partenza di un bomber esperto come Agudiak non sarà comunque facilmente colmabile. I due nuovi attaccanti neroverdi aggiungono certamente qualità e rappresentano una carta in più all'interno della rosa, ma sia per una questione anagrafica che per caratteristiche tecniche diverse rispetto ad Agudiak (nessuno dei due è una vera prima punta), non possono rappresentare i suoi sostituti. A mister Marmugi il compito di trovare una nuova alchimia sul piano del gioco, cercando di valorizzare i propri elementi offensivi, a partire da Emmanuel Lazzarini, finora autore di soli 3 gol.