Eccellenza, Tuttocuoio: definiti gli arrivi di Kameni e Meloño

Primi due acquisti della sessione estiva di mercato per il Tuttocuoio: a Ponte a Egola arrivano il centrocampista Valerie Mbounga Kameni ('90) e l'attaccante Augustin Meloño ('99). Kameni, camerunense, vanta oltre un centinaio di presenze in Serie D ed arriva dalla Baldaccio Bruni Anghiari (compagine aretina militante in Eccellenza Toscana girone C), mentre Meloño, italo-argentino, nell'ultima stagione ha vestito la maglia dell'Ars et Labor Grottaglie, nell'Eccellenza pugliese. Due innesti che rinforzano la rosa del Tuttocuoio, ancora in attesa di una guida tecnica dopo il divorzio con Riccardo Marmugi.