Eccellenza, solo un pari per il Tuttocuoio contro il Certaldo

Dopo due vittorie consecutive si ferma il Tuttocuoio, bloccato sullo 0-0 al "Leporaia" da un ostico Certaldo. I neroverdi fanno la partita sin dalle prime battute, mentre i fiorentini giocano di attesa e contropiede: è proprio del Certaldo la prima vera occasione, con un tirocross velenoso sul quale Belli risponde presente. Sul finire del primo tempo arriva la risposta dei locali: Orlandi serve Lazzarini, tiro dell'attaccante e respinta di Orsolini. Nella ripresa tanta lotta a centrocampo e nessuna occasione degna di nota. Per il Tuttocuoio un punto che permette di salire a 15 punti, in coabitazione col Fratres Perignano, alle spalle del duo di testa Livorno-Cuoiopelli. E alla prossima giornata è in programma proprio il derby contro i santacrocesi...

Tuttocuoio - Certaldo, il tabellino della partita

Tuttocuoio - Certaldo 0-0

TUTTOCUOIO: Belli, Muratore (66' Severi), Vittorini, Bartorelli, Fino (88' Coppola), Bertolucci, Puviani, Wagner (64' Chiti), Agudiak, Lazzarini (86' Baldini), Orlandi (54' Azzinnari). A disp. Muscas. Fiscella, Rosa, Illan, Ruggiero. All. Marmugi.

CERTALDO: Orsolini, Bandini, Vecchiarelli, Orsucci, Pampalone, Razzanelli, Kaberi, Bernardini (58' Zanaj), Corsi (78' Martini), Nuti, Acatullo (61' Ciampolini). A disp. Di Furia, Orlandini, Adelucci, Ulivieri. All. Ramerini.

Arbitro: Bruni di Siena