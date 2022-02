Eccellenza, il Tuttocuoio si riscatta con un 2-0 alla Colligiana

Con un gol per tempo il Tuttocuoio regola la Colligiana e mette in archivio la sconfitta di Piombino, salendo addirittura al quinto posto in classifica, l'ultimo utile per disputare i playoff. Al "Leporaia" i padroni di casa partono bene, portandosi in vantaggio al 17' con Roberi Vota e lasciando soltanto le briciole agli avversari. Nella ripresa, complice l'espulsione per doppia ammonizione di Ciardini al 69', la partita si mette ancor più in discesa per la formazione di Marmugi, che chiude i conti con Coppola. Nel finale ci provano ancora Coppola e Azzinnari, ma il punteggio resta invariato.

Tuttocuoio - Colligiana 2-0, il tabellino della partita

TUTTOCUOIO: Muscas, Bartorelli, Severi, Rosa Illan, Vittorini, Fino, Roberi Vota, Chiti, Orlandi, Turco, Lazzarini. A disp.: Martinelli, Bertolucci, Azzinnari, Coppola, Muratore, Baldini, Curatolo, Puviani, Segantini. All.: Marmugi.

COLLIGIANA: Chiarugi, Gambassi, Focardi Olmi, Pietrobattista, Bianchi, Ciardini, Cirasella, Milanesi, Mugnai, Torricelli, Cito. A disp.: Petrucci, Liberto, Sitzia, Logi, Cianciolo, Valci, Corbinelli, Sall, Soldi. All.: Deri.

Arbitro: Pascali di Pistoia, coad. da Luzi di Valdarno e Cucciniello di Arezzo

Reti: 17' Roberi Vota, 71' Coppola

Note: espulso per doppia ammonizione Ciardini (C) al 69'