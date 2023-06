Ciccio Tavano resta sulla panchina del Tuttocuoio. E il mercato freme

Il Tuttocuoio ripartirà da Francesco Tavano. Fugato ogni dubbio, è ufficiale la conferma dell'ex bomber dell'Empoli alla guida tecnica dei neroverdi, reduci da una sofferta salvezza nell'ultimo campionato di Eccellenza. Per "Ciccio", che si è ritirato dal calcio giocato nel novembre scorso accettando di prendere il posto di Fabrizio Tazzioli, si tratterà della prima esperienza in panchina non da subentrante.

Oltre all'ossatura di base mantenuta dalla passata stagione, mister Tavano potrà contare su diversi volti nuovi. Dopo aver chiuso per il fantasista Giacomo Rossi dalla Pro Livorno, la società presieduta da Paola Coia si è successivamente assicurata il difensore centrale Modesto Edu Mengue ('03), proveniente dallo Scandicci. Tra i pali, invece, ecco Simone Iacoponi ('01), ex Pisa Primavera, Fratres Perignano e Ponsacco.

Doppio rinforzo per la linea mediana: arrivano a Ponte a Egola Giacomo Pratesi ('02), dal Tau Altopascio, e Mattia Papi ('98), dal Salsomaggiore ed ex Camaiore, Viareggio e Ghiviborgo. Va a comporre il reparto offensivo neroverde, infine, Mattia Centonze ('02), esterno d'attacco ex Camaiore, Massese e Real Forte Querceta. Il Tuttocuoio ha tutta l'intenzione di tornare protagonista.