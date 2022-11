Eccellenza, Tuttocuoio: salta la panchina di Fabrizio Tazzioli

Fatal Camaiore per Fabrizio Tazzioli. All'indomani della sconfitta 3-0 maturata dal suo Tuttocuoio nella trasferta versiliana, come riporta almanaccocalciotoscano.it, la società di Ponte a Egola ha deciso di esonerare il tecnico garfagnino. Sotto la guida di Tazzioli (subentrato a preparazione cominciata a Daniele Zini) i neroverdi hanno totalizzato 7 punti in 10 giornate, conquistando una sola vittoria: un ruolino di marcia valso l'attuale terzultimo posto in classifica nel campionato di Eccellenza girone A. Nelle prossime ore, fa sapere almanaccocalciotoscano.it, il club presieduto da Paola Coia annuncerà il nome del nuovo allenatore, il quale avrà il compito di guidare la squadra già nello scontro diretto di domenica prossima al Leporaia contro l'Armando Picchi.