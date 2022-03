Eccellenza, il Fratres Perignano ipoteca i playoff: 1-0 al Tuttocuoio

Prosegue il momento d'oro del Fratres Perignano, che vince 1-0 in casa del Tuttocuoio, centrando il quinto risultato utile consecutivo. Dopo un avvio di gara in sordina, la squadra di Ticciati si porta in vantaggio al 27': corner di Gamba, spizzata di Andolfi per Vignali, il quale infila Muscas in semirovesciata. Il match prosegue sul filo dell'equilibrio, con le due difese a farla da padrone sui rispettivi attacchi avversari. Ad inizio ripresa da segnalare un tentativo interessante per parte di Andolfi e Curatello, ma Muscas e Iacoponi fanno buona guardia. Il Fratres Perignano ha la grande occasione per chiudere i giochi al 75', quando Sciapi, imbeccato da Aquilante, colpisce la traversa a due passi dalla porta di Muscas. Un minuto più tardi l'espulsione diretta di Fino per fallo in ritardo su Lucarelli lascia il Tuttocuoio in inferiorità numerica e permette al Fratres Perignano di gestire il risultato acquisito senza patemi. Per i rossoblù playoff ipotecati e coppia San Miniato Basso-Cuoiopelli a soli due punti di distanza, per i ponteagolesi un'occasione persa in ottica zona playoff visto il contemporaneo ko del Cenaia.

Tuttocuoio - Fratres Perignano 0-1, il tabellino della partita

TUTTOCUOIO: Muscas, Bartorelli, Severi, Rosa Illan, Vittorini, Chiti, Orlandi, Fino, Curatello, Coppola, Puviani. A disp.: Belli, Baldini, Fiscella, Bertolucci, Muratore, Segantini, Azzinnari, Echarri, Lazzarini. All.: Marmugi.

FRATRES PERIGNANO: Iacoponi, Lucarelli, Falleni, Gamba, Genovali, Parenti, Fiaschi, Vignali, Andolfi, Remedi, Sciapi. A disp.: Borghini, Pennini, Seghi, Giorgi, Aquilante, Angiolini, Pini, Pruneti, Taraj. All.: Ticciati.

Arbitro: Solito di Piombino

Reti: 27' Vignali

Note: Espulso al 76' Fino (T)