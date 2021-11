Eccellenza, pari a reti bianche tra Tuttocuoio e Fucecchio

Squadra in casa

Tuttocuoio e Fucecchio si dividono la posta in palio nella sfida del "Leporaia", valevole per la sesta giornata del girone B di Eccellenza. Un risultato finale che rappresenta lo specchio fedele di una partita povera di emozioni, nella quale il Fucecchio (presentatosi a Ponte a Egola con ben 6 indisponibili) si è fatto preferire nel primo tempo, mentre nella ripresa è stato il Tuttocuoio a premere sull'acceleratore seppur senza riuscire a sfondare nell'attenta retroguardia avversaria. Da apprezzare la "garra" delle due squadre, capaci di darsi battaglia per tutti i 90' senza risparmiarsi. Prosegue dunque con un pareggio la striscia positiva delle due squadre.

Tuttocuoio - Fucecchio, il tabellino della partita

Tuttocuoio - Fucecchio 0-0

TUTTOCUOIO: Muscas, Severi, Segantini, Rosa Illan, Vittorini, Fino, Franzino, Chiti, Agudiak, Bertolucci, Orlandi. A disp.: Belli, Fiscella, Bartorelli, Puviani, Wagner, Baldini, Azzinnari, Lazzarini. All.: Marmugi.

FUCECCHIO: Del Bino, Giometti, La Rosa, Ghimenti, Canali, Cenci, Marianelli, Zefi, Morelli, Marcon, Rigirozzo. A disp.: Mannucci, Cullhaj, Falaschi, Fejzaj, Iaia, Masoni, Nardi. All.: Cipolli.

Arbitro: Colombi di Livorno