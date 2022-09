Eccellenza, il Tuttocuoio preleva il giovane Massaro dalla Pianese

Rinforzo nel reparto d'attacco per il Tuttocuoio, che ingaggia con la formula del prestito il promettente Gabriele Massaro dalla Pianese (Serie D). Il classe 2002, giunto in Toscana proprio in questa estate, è reduce da una buona stagione con la maglia del Novoli in Promozione pugliese, nella quale ha messo a segno 7 gol. In precedenza, Massaro aveva militato nelle fila del Capo di Leuca e dell'Atletico Tricase.