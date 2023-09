Eccellenza, il Tuttocuoio domina sul Geotermica, vince anche il Perignano ma perde la Cuoiopelli

Sconfitta la Cuoiopelli nell’emozionante match contro il Valdinievole Montecatini dove i biancorossi subiscono al 23’ la rete di Rosati nella mischia seguente ad un calcio d’angolo, recuperano i padroni di casa al 27’ con Fantini ma non passano cinque minuti che i termali vanno ancora avanti con il rigore del solito Rosati. La Cuoiopelli però ha la forza per riprendere lo svantaggio ancora con Costanzo che raccoglie il lancio di Benericetti e batte Gega. Nel finale della ripresa arriva la rete decisiva degli ospiti con Gers Bibaj che di testa firma il gol che vale i primi tre punti per la sua squadra.

Vince nettamente il Tuttocuoio sul Geotermica, due gol per tempo non lasciano scampo ai ragazzi di mister Ballerini, i neroverdi allenati da Tavano al contrario sono in crescita dopo il doppio match contro il Perignano di Coppa. Apre le marcature al 22’ Remorini e raddoppia Massaro, nella ripresa si sblocca l’ex bomber della Pro Livorno Giacomo Rossi e nel finale c’è spazio per la rete di Turini.

Tre punti anche per il Fratres Perignano che batte 3 a 1 il Montespertoli, protagonista indiscusso il bomber rossoblù Sciapi che firma la tripletta che vale i tre punti e la testa della classifica marcatori condivisa con Rosati del Valdinievole Montecatini. La prima rete arriva nel finale del primo tempo, poi il raddoppio al 8’ della ripresa, Mhilli che al 32’ la riapre ma sempre il bomber al 90’ la richiude.

Cuoiopelli – Valdinievole Montecatini 2 a 3 (2 a 2)

Cuoiopelli: Pulidori, Goretti (1’st Passerotti), Lici, Bianchi (45’st Ponzolini), Colombini, Lucaccini, Benericetti, Costanzo, Fantini (32’st Bagnoli), Viola, Guerrucci (15’st Regoli). A disp.: Brogi, Friuli, Lioci, Sgherri, Razzauti. All.: Falivena.

Valdinievole Montecatini: Gega, Lici, Lucchesi, Veraldi, Fedi, Torracchi, Rosati (27’st Bibaj Gert), Volpi, Ba (8’st Dingozi), Bibaj Gers (37’st Susini, 45’st Giulianelli), Bacci (42’st Coselli) A disp.: Cortopassi, Fanti, Marseglia, Alessiani. All.: Tocchini.

Arbitro: Fioravanti di Firenze (Rocchi di Pontedera e Particelli di Carrara)

Reti: 23’ pt e 30’pt (R) Rosati (V), 27’pt Fantini, 43’pt Costanzo, 34’ st Gersi Bibaj (V)

Tuttocuoio – Geotermica 4-0 (2 a 0)

Tuttocuoio: Carcani N., Sorbo, Fino, Puleo, Viti, Remorini, Massaro, Papi, Rossi, Severi, Novi. A disp.: Iacoponi, Edu Mengue, Pratesi, Fiscella, Chiti, Turini, Princiotta, Centonze, Solari. All.: Tavano

Geotermica: Rossi, Bani, Landi N., Pashja, Caccio, Spagnoli, Dussol, Rispoli, Pellegrini, Mecacci, Scottu. A disp.: Bettarini, Burini, Falca, Zoncu, Romeo, Penco, Fornaciari, Puccini, Amedei. All.: Ballerini

Arbitro: Bonamici di Grosseto (Lencioni di Lucca e Reali di Siena)

Reti: 22’pt Remorini, 38’pt Massaro, 8’st Rossi, 45’st Turini.

Montespertoli – Fratres Perignano 1 a 3 (0 a 1)

Montespertoli: Onori, Corradi, Calonaci, Fiaschi, Trapassi, Busce, Pecci, Anichini, Mhilli, Maltomini, Mosti Falconi. A disp.: Biotti, Focardi Olmi, Chini, Marconcini, Leoncini, Sabatini, Marcacci, Conti, Cremonini. All.: Sarti.

Fratres Perignano: Colucci, Petri, Pennini, Freschi, Mancini, Gemignani, Zefi, Ficarra, Raffi, Rosi, Sciapi. A disp.: Gliatta, Ceccanti, Martinelli, Gamberucci, Baggiani, Bonni, Diaz, Guarente, Taraj. All.: Cristiani.

Arbitro: Marco Burattini di Roma 1

Reti: 45’pt, 9’st e 45’st Sciapi, 32’ st Mhilli.