Eccellenza, poker di acquisti per il Tuttocuoio: spicca il centrale Roberto Miano

Manca ancora il nome del nuovo allenatore, ma il Tuttocuoio si sta già muovendo pesantemente sul mercato dei giocatori. Dopo gli acquisti di Kameni e Meloño, la società di Ponte a Egola ha definito quattro nuovi rinforzi in vista del prossimo campionato di Eccellenza. Il colpo principale riguarda la difesa, con l'arrivo di Roberto Miano, centrale messinese classe '97, già vincitore di due campionati in questa categoria con le maglie di Città S.Agata e, nell'ultima stagione, Ragusa. Approda in neroverde anche il terzino Mattia Fiorentini, terzino classe 2004 fresco del titolo di campione d'Italia con gli Juniores Nazionali della Pro Livorno Sorgenti. Per la mediana, infine, ecco la mezzala Gianmarco Sarti ('96) dal Castelfiorentino e l'esterno Ismail Zahouani ('04) dal Limite e Capraia.