Tuttocuoio: prime conferme in rosa, ma manca ancora l'ufficialità per l'allenatore

Iniziano le manovre di mercato in casa del Tuttocuoio. La società di Ponte a Egola, dopo aver ottenuto una sofferta salvezza ai playout nell'ultimo campionato di Eccellenza, punta ad alzare l'asticella in vista della prossima stagione. Nella costruzione della rosa si riparte da sette elementi, la cui conferma è già stata annunciata.

Il 'colpo' è la permanenza di Gabriele Massaro (02), attaccante prelevato l'estate scorsa dalla Pianese ed autore di 11 reti nell'annata appena conclusa. Al suo fianco ci sarà ancora Alessio Turini (01). Restano in neroverde, per il settimo anno consecutivo, i centrocampisti Lorenzo Fino (00), capitano, e Filippo Chiti (99). Nel reparto arretrato fiducia in Michele Fiscella (01), Daniele Puleo (97) e Alberto Novi (04).

I prossimi giorni, oltre che per nuovi movimenti in entrata ed in uscita, saranno importanti soprattutto per capire chi siederà sulla panchina dei neroverdi nella stagione 2023/24, sebbene non sia da escludere la scelta di proseguire con mister Francesco Tavano.