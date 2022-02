Eccellenza, due nuovi acquisti per il Tuttocuoio di Marmugi

Il Tuttocuoio corre ai ripari dopo la sconfitta a sorpresa contro l'Atletico Piombino nel recupero di domenica scorsa e definisce due nuovi acquisti per la rosa di mister Marmugi: si trattano del trequartista o seconda punta Carmine Turco, classe 2001 in arrivo dal Seravezza (Serie D) e già a Ponte a Egola due anni fa, e della mezzala Francesco Curatolo, nato nel 1998 e proveniente dall'Acri (Eccellenza Calabria). Entrambi i giocatori saranno già a disposizione per la partita di domenica 13 febbraio con la Colligiana.