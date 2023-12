Eccellenza, il Tuttocuoio pareggia 2 a 2 lo scontro di alta classifica contro il Montespertoli

Pareggiano due delle contendenti alla zona playoff (e forse qualcosa di più) 2 a 2, partenza subito emozionante con il Montespertoli che passa in vantaggio dopo due minuti con Cremonini che da fuori batte Carcani, la risposta del Tuttocuoio è immediata con Rossi che di testa firma il pari al 4'. Nel finale del primo tempo Rossi spreca l'occasione per il vantaggio ma si rifà servendo l'assist per Massaro al 5' della ripresa che a tu per tu con Biotti non sbaglia. Il Montespertoli allora si rende pericoloso con Marconcini che prende una traversa e poi nel finale Imbrenda pareggia con un tap-in, i neroverdi rischiano quindi di vedere la Cuoiopelli allungare ancora e andare a +6 e subire l'aggancio del Perignano e del Cecina.

Tuttocuoio - Montespertoli 2 a 2 (1 a 1)

Tuttocuoio: Carcani, Sorbo, Puleo, Remorini, Massaro, Papi, Rossi, Severi, Chiti, Carrozza, Solari. A disp.: Iacoponi, Viti, Turini, Mustone, Fiscella, Centonze, Novi, Fino, Princiotta. All.: Sena.

Montespertoli: Biotti, Fiaschi, Corradi, Trapassi, Calonaci, Anichini, Busce, Mosti Falconi, Imbrenda, Maltomini, Cremonini. A disp.: Onori, Marconi, Conti, Marconcini, Chini, Marcacci, Leoncini, Cioni, Falconi. All.: Sarti.

Arbitro: Vaggelli di Prato, assistenti Scanu di Valdarno e Angelici di Valdarno.

Reti: 2′pt Cremonini (M), 4′pt Rossi (T), 5′st Massaro (T), 32′st Imbrenda (M).