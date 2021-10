Eccellenza, Tuttocuoio-Ponsacco 1-1: apre Chiti, risponde Tavano

Nella terza giornata del campionato di Eccellenza girone B, un buon Ponsacco esce con un solo punto dal "Leporaia" di Ponte a Egola, non riuscendo a concretizzare quanto di buono creato contro un Tuttocuoio sempre ostico. Le due squadre si affrontano in una partita combattuta e abbastanza fisica, come dimostrano le quattro ammonizioni per parte comminate dal direttore di gara al termine dei 90'. Ad aprire le marcature, superata la prima mezz'ora di gioco, è il Tuttocuoio, grazie a un cross dalla destra di Chiti che trova la deviazione di Alicontri e non dà scampo a Lensi. Il primo tempo si chiude con il vantaggio dei locali, graziati da Tavano, che, servito in profondità da Coralli, si divora un gol a tu per tu con Muscas. Nella ripresa il Ponsacco aumenta la propria pressione e al 66' Tavano si riscatta trasformando il calcio di rigore dell'1-1. Ancora il numero 10 rossoblù avrebbe l'occasione di segnare a tu per tu con Muscas ma la mira non è delle migliori, poi Cosi e Scuglia non riescono ad insaccare da posizione molto ravvicinata e il punteggio non cambia più.

Tuttocuoio - Ponsacco, il tabellino della partita

Tuttocuoio - Ponsacco 1-1

TUTTOCUOIO: Muscas, Bartorelli, Severi, Rodriguez Fabregas, Vittorini, Fino, Azzinnari, Puviani, Agudiak, Chiti, Franzino. A disp.: Belli, Deligio, Fiscella, Canale Molin, Ruggiero, Wagner, Bertolucci, Orlandi, Lazzarini. All.: Marmugi.

PONSACCO: Lensi, Degli Esposti, Puccini, Fariello, Alicontri, Fortunati, Sardi, Paggini, Coralli, Tavano, Baldini. A disp.: Bartolozzi, Mucci, Gufoni, Calzolari, Scuglia, Barnini, Cosi, Gassama. All.: Paci.

Arbitro: Mauro di Pistoia

Reti: 33' Chiti (T), 66' Tavano rig. (P)