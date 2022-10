Eccellenza, il San Miniato Basso fa suo il derby col Tuttocuoio: prima vittoria

Alla settima giornata si sblocca il San Miniato Basso. I giallorossi si aggiudicano per 2-0 il derby contro il Tuttocuoio al 'Leporaia' di Ponte a Egola, al termine di una partita ben condotta dall'inizio alla fine. Pronti-via e subito un brivido per Muscas, bravo a respingere in corner una punizione velenosa di Marabese. Al 16' ancora una buona occasione per gli ospiti: Chiaramonti si invola in contropiede e serve in area piccola Marabese, il quale non arriva alla deviazione per un soffio. Al terzo tentativo il San Miniato Basso passa: minuto 23, Marabese premia la sovrapposizione sulla sinistra di Anichini, il quale entra in area e insacca col mancino sul secondo palo. Solo ordinaria amministrazione per Lampignano nei primi 45'. La partita prosegue senza particolari sussulti fino alla seconda rete dei giallorossi, intorno all'ora di gioco: splendida imbucata di Malanchi per Marabese, che non sbaglia a tu per tu con Muscas. Il Tuttocuoio si fa vedere con una punizione insidiosa di Picozzi, ma Lampignano respinge e Massaro manda sopra la traversa. Dopo un finale di assoluta gestione il San Miniato Basso può esultare per la prima vittoria in campionato, utile ad agganciare in classifica proprio il Tuttocuoio.

Tuttocuoio - San Miniato Basso 0-2, il tabellino della partita

TUTTOCUOIO: Muscas, Fiscella (46' Fiorentini), Severi, Fino (68' Sarti), Puleo, Pazzaglia, Zahouani (46' Ercoli), Mbounga (33' Picozzi), Massaro, Tavano (54' Nigro), Chiti. A disp.: Carli, Bartorelli, Sabia, Turini. All.: Tazzioli.

SAN MINIATO BASSO: Lampignano, Franzoni, Romeo (83' Boghean), Malanchi (78' Tremolanti), Sabatini, Cela, Salliu, Anichini (74' Nolé), Chiaramonti (41' Bourezza), Marabese, Ciravegna. A disp.: Giannangeli, Re, Scarselli, Taddei, Menichetti. All.: Targetti.

Arbitro:: D'Orta di Pisa

Reti:: 23' Anichini, 61' Marabese

Note: ammoniti Malanchi, Bourezza, Ercoli, Salliu