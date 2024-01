Eccellenza, il Tuttocuoio vince e sorpassa la Cuoiopelli che perde allo scadere, tre punti anche per il Perignano

Il Tuttocuoio trova la vittoria per 2 a 0 contro uno Sporting Cecina in crisi che non vince da novembre grazie alla doppietta di Giacomo Rossi nella ripresa, al 10' su calcio di rigore ed al 22', due reti che spezzano la resistenza del Cecina che comunque non aveva demeritato nel match.

Perde invece la Cuoiopelli all'ultimo secondo contro il River Pieve 0 a 1, dopo un match dove i biancorossi non riescono mai a sbloccarla subiscono la beffa al 93' firmata da El Hadoui. Viene sconfitto anche il Geotermica dalla Massese per 3 a 1, i bianconeri si impongono grazie alla tripletta di Buffa, nel finale il gol della bandiera dei pisani è un'autogol della Massese.

Vince il Fratres Perignano contro il Castelfiorentino penultimo per 1 a 3, i padroni di casa spaventano i pisani con la rete di Nidiaci al 15', risponde subito Sciapi dal dischetto al 20' e Taraj cinque minuti più tardi la ribalta. Nella ripresa ancora Sciapi chiude il match e rimane in testa alla classifica marcatori a 14 reti seguito da Rossi a 11.

Tuttocuoio – Sporting Cecina 2 a 0 (0 a 0)

Tuttocuoio: Carcani, Sorbo, Puleo, Marcon, Remorini, Massaro, Papi, Rossi, Severi, Caggianese, Solari. A disp.: Iacoponi, Battaglia, Mustone, Fiscella, Rotunno, Ratti, Turini, Princiotta, Centonze All.: Sena.

Sporting Cecina: Cappellini, Milano, Fiorini, Bardini, Startari, Lorenzini, Diagne, Moroni, Skerma, Pallecchi, Carlotti. A disp.: Barbanera, Fiorentini, Giannini, Modica, Cionini, Ghilli, Incorvaia, Rovini. All.: Miano.

Arbitro: Solito di Piombino

Reti: 10’st (R) e 22’st Rossi.

Castelfiorentino – Fratres Perignano 1 a 3 (1 a 2)

Castelfiorentino: Lupi, Mancini, Casanova, Ercoli, Campatelli, Canali, Nidiaci, Ballerini, Daidola, Giani, Boumarouan. A disp.: Neri, Maltinti, Sebastiano, Tanzini, Viti, Bruni, Pieracci, Fall, Borri. All.: Scardigli.

Fratres Perignano: Colucci, Gemignani, Scremin, Freschi, Acosta, Mancini, Rosi, Ficarra, Taraj, Arvia, Sciapi. A disp.: Gliatta, Ceccanti, Porcellini, Martinelli, Pennini, Guarente, Baggiani, Zefi, Vitillo. All.: Cristiani.

Arbitro: Bragagnolo di Castelfranco Veneto

Reti: 15'pt Nidiaci (C), 21'pt (R) e 13’st Sciapi (FP), 26'pt Taraj (FP).

Cuoiopelli – River Pieve (0 a 1)

Cuoiopelli: Pulidori, Lici, Bagnoli, Viola, Nardo, Lucaccini, Passerotti, Costanzo, Fantini, Benericetti, Bianchi. A disp.: Brogi, Taverni, Ammannati, Sgherri, Ponzolini, Guerrucci, Regoli, Razzauti, Goh. All.: Falivena.

River Pieve: Biggeri, Rossi, Ramacciotti, Penco, Di Giulio, Lunardi, Bachini, Cecchini, Morelli, El Hadoui, Magera. A disp.: Tozzini, Pieretti, Fruzzetti, Tocci, Filippi, Giannotti, Satti, Belluomini. All.: Fanani.

Arbitro: Galligani di Pistoia

Reti: 45+3’st El Hadoui.

Massese – Geotermica 3 a 1 (2 a 0)

Massese: Paci, Del Pecchia, Terigi, Zavatto, Brizzi, Marchini, Andrei, Bonini, Buffa, Cornacchia, Maggiari. A disp.: Pierucci, Berti, Ravenna, Baracchini, Sidibe, Fortunati, Dutilh, Corbani. All.: Del Nero.

Geotermica: Bettarini, Landi, Penco, Caccio, Spagnoli, Mecacci, Dussol, Pashja, Pellegrini, Puccini, Zoncu. A disp.: Rossi, Burini, Pavoletti, Misseri, Scottu, Gadiaga, Campo, Falchini. All.: Niccolai.

Arbitro: Monti di Firenze

Reti: 9'pt, 27’pt e 7’st Buffa (M), 45’st Autogol (G).