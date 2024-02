Eccellenza, il Tuttocuoio vince 2 a 1 e allunga sulla Cuoiopelli che perde col Camaiore

Il Tuttocuoio si impone 2 a 1 nonostante l'inferiorità numerica per oltre 80 minuti. Caggianese porta avanti i neroverdi al 7' ma neanche cinque minuti più tardi viene espulso Marcon. I ragazzi di mister Sena però sono disposti bene in campo e non rischiano molto davanti agli attacchi degli ospiti e riescono anche a raddoppiare nella ripresa con Massaro, al 32' Martinelli accorcia le distanze ma è troppo tardi, il Tuttocuoio adesso ha 5 punti di vantaggio sulla Cuoiopelli seconda.

Infatti i biancorossi perdono 0 a 1 contro il Camaiore, il match è molto equilibrato con poche occasioni nate principalmente da calci piazzati ma nel finale Da Pozzo viene atterrato da Regoli guadagnandosi un calcio di rigore che trasforma battendo Pulidori.

Il Fratres Perignano esce quasi definitivamente dal discorso promozione diretta con la sconfitta per 0 a 1 contro lo Sporting Cecina che si risolleva dopo una fase di difficoltà ottenendo un punteggio in classifica che li vede equidistanti da zona playoff e playout. Nel primo tempo succede ben poco, unico squillo da parte dei padroni di casa con Sciapi ma Cappellini respinge sicuro. Nella ripresa passa subito in vantaggio lo Sporting Cecina con il rigore in movimento trasformato da Pallecchi che riceve un rasoterra corretto con il tacco da Rovini. I padroni di casa reagiscono e tutte le occasioni, non poche, passano dai piedi o dalla testa di Sciapi ma Cappellini si fa sempre trovare presente e attento. Nel finale viene espulso per fallo da ultimo uomo Ghilli ma pochi minuti più tardi l'allontanamento di Gemignani ristabilisce la parità numerica in campo.

Il Geotermica cade nella trasferta contro il Valdinievole Montecatini 2 a 0, i pisani vedono sfumare parte delle poche speranze di raggiungere i playout nate alcune settimane fa. I pistoiesi disputano una partita ordinata dove rischiano poco e segnano una rete per tempo con Volpi e Ba.

Tuttocuoio – Ponte Buggianese 2 a 1 (1 a 0)

Tuttocuoio: Carcani, Sorbo, Puleo, Marcon, Remorini, Papi, Rossi, Severi, Massaro, Solari, Caggianese. A disp.: Iacoponi, Battaglia, Mustone, Fiscella, Ratti, Campagna, Turini, Princiotta, Centonze. All.: Sena.

Ponte Buggianese: Rizzato, Palmese, Belluomini, Zocco, Kapidani, Martinelli, Giannini, Birindelli, Granucci, Nardi, Pievani. A disp.: Santalucia, Ferrari, Chiti, Seghi, Zani, Sali, Passaretta. All.: Gutili.

Arbitro: Burgassi di Firenze.

Reti: 7'pt Caggianese (T), 19’st Massaro (T), 32’st Martinelli (PB).

Note: Espulso Marcon al 11' nel Tuttocuoio.

Cuoiopelli – Camaiore 0 a 1 (0 a 0)

Cuoiopelli: Pulidori, Nardo, Guerrucci, Viola, Bianchi, Lucaccini, Sgherri, Regoli, Pepa, Benericetti, Goh. A disp.: Brogi, Colombini, Cavallini, Innocenti, Costanzo, Fantini, Goretti, Razzauti, Pitrone. All.: Falivena.

Camaiore: Barsottini, Borgia, Crecchi, Anzillotti, Zambarda, D’Alessandro, Adami, Amico, Imbrenda, Da Pozzo, Kthella. A disp.: Azioni, Arnaldi, Maini, Pezzini, Natali, Belluomini, Ricci, Verona, Biagini. All.: Cristiani.

Arbitro: La Luna di Collegno.

Reti: 45+3’st Da Pozzo (R).

Valdinievole Montecatini – Geotermica 2 a 0 (1 a 0)

Valdinievole Montecatini: Gega, Natali, Lucchesi, Rinaldi, Fedi, Del Carlo, Pratesi, Volpi, Liberto, Bibaj, Bacci. A disp.: Cortopassi, Coselli, Guaspari, Torracchi, Fanti, Giulianelli, Rosati, Carrara, Ba. All.: Tocchini.

Geotermica: Rossi, Landi N., Romeo, Spagnoli, Caccio, Misseri, Dussol, Pashja, Falchini, Campo, Puccini. A disp.: Bettarini, Pavoletti, Pruneti, Cheli, Coni, Scottu, Zoncu, Pellegrini, Gadiaga. All.: Niccolai.

Arbitro: Prencipe di Tivoli.

Reti: 8'pt Volpi, 33’st Ba.

Fratres Perignano – Sporting Cecina 0 a 1 (0 a 0)

Fratres Perignano: Colucci, Gemignani, Pennini, Arvia, Mancini, Petri, Zefi, Freschi, Taraj, Baggiani, Sciapi. A disp.: Poltronieri, Ceccanti, Porcellini, Martinelli, Guelfi, Guarente, Rosi, Scremin, Vitillo. All.: Colombini.

Sporting Cecina: Cappellini, Fiorentini, Fiorini, Ghilli, Startari, Modica, Diagne, Bardini, Skerma, Rovini, Pallecchi. A disp.: Barbanera, Cionini, Giannini M., Lorenzini, Giannini E., Perillo, Carlotti, Incorvaia, El Falahi. All.: Miano.

Arbitro: Passarotti di Mantova.

Reti: 2’st Pallecchi.

Note: Espulso Gemignani nel Fratres Perignano e Ghilli nello Sporting Cecina.