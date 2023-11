Eccellenza, il Tuttocuoio vince il derby con il Perignano tra le polemiche, primo successo per il Geotermica

Il Tuttocuoio si impone nel derby tra formazioni pisane battendo 1 a 0 il Fratres Perignano in trasferta grazie ad una rete di Papi nel finale tra le polemiche dei padroni di casa per un gol annullato, erroneamente, a Sciapi. Nel primo tempo poco da registrare ad eccezione della zampata al volo di Carrozza che con un gran esterno destro al volo manca di poco lo specchio della porta difesa da Colucci, rispondono i rossoblù con Baggiani che in area controlla male e spara su Carcani in uscita bassa. Nella ripresa si alzano i ritmi e si alternano le occasioni, al 20’ Colucci para bene in uscita su Massaro e al 35’ viene annullato un gol di testa al bomber di casa Sciapi per fuorigioco su calcio di punizione ma, a giudicare dalle immagini e video pubblicati dal Fratres Perignano sui social, il gol sarebbe stato regolare. La beffa nel finale arriva con la rete di Papi che sul cross di Solari controlla e da fuori area calcia un fantastico pallone all’incrocio dei pali su cui Colucci non può arrivare.

Vince per la prima volta il Geotermica, i ragazzi di Niccolai si impongono 2 a 1 sulla Pontebuggianese trovando anche il secondo e terzo gol del campionato. Gli ospiti partono molto bene colpendo un palo dopo poco più di un giro di orologio e passa in vantaggio al 18’ con Gianotti che trova la deviazione su una punizione battuta da Zocco. Arriva immediata però la reazione del Geotermica che trova il pari al 26’ con Spagnoli che trova la zampata vincente su una punizione. Gli ospiti provano a reagire a loro volta ma al 33’ arriva il raddoppio di Romeo. Nella ripresa la Pontebuggianese non riesce a creare grandi pericoli verso la porta di Bettarini e il match si conclude sul 2 a 1.

Vince anche la Cuoiopelli che si impone senza troppi problemi 3 a 0 sul Castelfiorentino e tenta la prima fuga del campionato con un vantaggio di 4 punti sul Tuttocuoio e 6 sul Perignano. Dopo un primo tempo dove i padroni di casa insistono, trovano il meritato gol solo al 43’ con Costanzo che riceve da Fantini che salta Lupi e mette un pallone che taglia l’area piccola a porta sguarnita e il suo compagno insacca nonostante la marcatura stretta ospite. Due minuti più tardi arriva anche il raddoppio che permette ai biancorossi di approcciare il secondo tempo con più calma, segnato da Fantini che di testa insacca ricevendo un cross sul secondo palo. Nel finale la chiude Costanzo che a tu per tu con Lupi lo batte nonostante il portiere ospite riesca a toccare.

Fratres Perignano – Tuttocuoio 0 a 1 (0 a 0)

Fratres Perignano: Colucci, Gemignani, Petri, Baggiani, Gamberucci, Mancini, Pennini, Ficarra, Taraj, Zefi, Sciapi. A disp.: Gliatta, Porcellini, Bernardini, Bonni, Freschi, Guarente, Vitillo, Martinelli, Raffi. All.: Cristiani.

Tuttocuoio: Carcani, Sorbo, Puleo, Remorini, Severi, Solari, Carrozza, Chiti, Massaro, Papi, Rossi. A disp.: Iacoponi, Princiotta, Fiscella, Viti, Centonze, Fino, Novi, Favilli, Turini. All.: Sena.

Arbitro: Macca di Pisa

Reti: 42’st Papi.

Geotermica – Pontebuggianese 2 a 1 (2 a 1)

Geotermica: Bettarini, Landi N., Romeo, Misseri, Caccio, Spagnoli, Dussol, Pashja, Pellegrini, Rispoli, Zoncu. A disp.: Accumulo, Penco, Bani, Pruneti, Puccini, Frimpong, Mecacci, Falca, Gadiaga. All.: Niccolai.

Pontebuggianese: Rizzato, Palmese, Martinelli, Zocco, Romiti, Chelini, Giannini, Gianotti, Granucci, Nardi, Seghi. A disp.: Belli, Chiti, Ferrari, Gargani, Ceccarelli, Birindelli, Sabia, Passaretta, Zani. All.: Gutili.

Arbitro: Ferrara di Piombino

Reti: 18'pt Gianotti (P), 26'pt Spagnoli, 33'pt Romeo

Cuoiopelli – Castelfiorentino 3 a 0

Cuoiopelli: Pulidori, Passerotti, Lici, Regoli, Colombini, Lucaccini, Sgherri, Costanzo, Fantini, Benericetti, Bianchi. A disp.: Brogi, Friuli, Bagnoli, Bencini, Ponzolini, Bocini, Di Federico, Razzauti, Hoxha. All.: Falivena.

Castelfiorentino: Lupi, Maltinti, Casanova, Boni, Mancini, Canali, Nidiaci, Ercoli, Ferretti, Benvenuti, Pieracci. A disp.: Neri, Baragli, Duranti, Ballerini, Giani, Babacar, Bruni, Durante, Borri. All.: Scardigli.

Arbitro: Raciti di Siena

Reti: 43'pt e 45+3’st Costanzo, 45'pt Fantini.