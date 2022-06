Eccellenza | Un nome, una storia: torna ufficialmente l'SC Cenaia 1969

La notizia era nell'aria già da mesi, ma adesso è arrivata l'ufficialità: dal 1° luglio l'Atletico Cenaia cambierà denominazione in SC Cenaia 1969. Un ritorno al passato per la società arancioverde, annunciato tramite i propri canali social:

"La società è lieta di comunicare il cambio di denominazione da Atletico Cenaia a S.C. Cenaia 1969 a partire dalla prossima stagione 21/22 che partirà il 1 luglio. Il nuovo presidente Enrico Milianti ha messo la firma sull’atto ufficiale dopo che l’assemblea dei soci e consiglieri all’unanimità aveva votato il cambio di denominazione. Quindi un ritorno al passato con il recupero della vecchia denominazione Sport e Cultura Cenaia 1969 tanto cara a tutti i tifosi del paese. Il presidente molto felice al suo primo atto ufficiale ha tenuto a precisare con la sua solita generosità e umiltà di sentirsi un presidente per così dire di passaggio in attesa del ritorno di Stefano Vannini che sta ancora lottando in un letto di ospedale. Tutta la Cenaia sportiva e non, augura a Stefano un pronto ritorno dapprima alla vita normale e poi al suo posto di presidente e primo tifoso della squadra e al contempo un grandissimo in bocca al lupo a Enrico Milianti che dovrà guidare la società in questo fase di consolidamento dopo la splendida stagione appena passata".

fonte: SC Cenaia 1969