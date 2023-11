Eccellenza, vincono Cuoiopelli, Perignano e Tuttocuoio ma perde ancora il Geotermica

Vince la Cuoiopelli 0 a 1 contro la Pro Livorno Sorgenti, decide la rete di Regoli nella ripresa. Il primo tempo era stato all’insegna dell’iniziativa biancoverde, i ragazzi di Bandinelli erano riusciti a controllare il pallino del gioco nel primo tempo senza però mai rendersi veramente pericolosi dalle parti di Pulidori, nella ripresa cambia tutto e i biancorossi si rendono pericolosi in più situazioni fino al decisivo gol di Regoli al 22’ che con un tiro da fuori batte Serafini. Nonostante la Cuoiopelli abbia più occasioni per chiuderla, nel finale i labronici sfiorano il pari con il palo colpito da Lucarelli.

Si impone il Fratres Perignano sul campo della Pontebuggianese per ben 3 a 0, il primo tempo è giocato alla pari dalle due squadre, i maggiori pericoli li crea la formazione di casa con Granucci ma nel finale della prima frazione viene espulso per doppia ammonizione Belluomini, episodio che rende il secondo tempo in discesa per i rossoblù che la sbloccano con Sciapi grazie ad una zampata in area, segna il secondo gol Zefi da fuori area e la chiude ancora Sciapi grazie ad una ripartenza.

Buona la prima per mister Sena che si impone 1 a 0 sulla Massese, aggravando la loro crisi di risultati. Il primo tempo è abbastanza equilibrato nessuno vuole scoprirsi e non nascono grandi occasioni, nella ripresa con il passare dei minuti viene fuori la formazione neroverde che si fa sentire dalle parti dell’estremo difensore ospite un paio di volte fino alla rete al 40’ di Turini, risponde la Massese ma una grande parata di Carcani impedisce il pari e nel finale il Tuttocuoio avrebbe anche la possibilità di chiuderla.

Invece è negativo l’esordio per l’altro allenatore livornese subentrato, Niccolai, alla guida del Geotermica che impatta contro il Lanciotto Campi perdendo 1 a 0, decisiva la rete di Frezza dopo mezz’ora. Da parte degli ospiti si sono visti alcuni miglioramenti e buone idee, la strada per la salvezza sarà difficilissima ma non impossibile.

Pro Livorno Sorgenti – Cuoiopelli 0 a 1 (0 a 0)

Pro Livorno Sorgenti: Serafini, Solimano, Lucarelli, Michelotti, Cavalli, Lischi A., Montagnani, Marcon, Cutroneo, Signorini, Calio. A disp.: Marchetti, Palminteri, Galeone, Montecalvo, Putrignano, Lischi L., Turini, Fabbri, Martini. All.: Bandinelli.

Cuoiopelli: Pulidori, Passerotti, Bagnoli, Viola, Colombini, Lucaccini, Regoli, Costanzo, Fantini, Benericetti, Bianchi. A disp.: Brogi, Friuli, Ammannati, Sgherri, Lici, Bocini, Di Federico, Razzauti, Hoxha. All.: Falivena.

Arbitro: Stanzani di Bologna.

Reti: 22'st Regoli.

Pontebuggianese – Fratres Perignano 0 a 3 (0 a 0)

Pontebuggianese: Rizzato, Palmese, Martinelli, Zocco, Belluomini, Chelini, Seghi, Gianotti, Granucci, Nardi, Gargani. A disp.: Belli, Chiti, Ferrari, Romiti, Innocenti, Birindelli, Sabia, Passaretta, Zani. All.: Gutili.

Fratres Perignano: Colucci, Gemignani, Petri, Baggiani S., Gamberucci, Mancini, Pennini, Ficarra, Raffi, Zefi, Sciapi. A disp.: Gliatta, Porcellini, Diaz, Bonni, Freschi, Guarente, Vitillo, Martinelli, Taraj. All.: Cristiani.

Arbitro: Norci di Arezzo

Reti: 10’st e 37’st Sciapi, 31’st Zefi.

Tuttocuoio – Massese 1 a 0 (0 a 0)

Tuttocuoio: Carcani, Sorbo, Puleo, Remorini, Massaro, Papi, Severi, Carrozza, Chiti, Princiotta, Solari. A disp.: Iacoponi, Edu Mengue, Viti, Pratesi, Fiscella, Novi, Turini, Centonze, Favilli. All.: Sena.

Massese: Paci, Marchini, Scarf, Brizzi, Terigi, Del Pecchia, Fortunati, Sidibe, Buffa, Cornacchia, Baracchini. A disp.: Azioni, Berti, Bertonelli, Bonini, Bracci, Catola, Frosina, Ravenna. All.: Tazzioli.

Arbitro: Giovanili di Arezzo

Reti: 40'st Turini

Lanciotto Campi – Geotermica 1 a 0 (1 a 0)

Lanciotto Campi: Brunelli, Benelli, Esposito Goretti, Fedi, Mazzanti, Bambi, Manzatu, Bini, Cecchi, Verdi, Frezza. A disp.: Roselli, Nocentini, Ascolese, Andreucci, Fathou, Thiam, Afelba, Coli, Cassiolato. All.: Secci.

Geotermica: Bettarini, Bani, Romeo, Caccio, Misseri, Spagnoli, Zoncu, Landi, Pellegrini, Rispoli, Dussol. A disp.: Accumulo, Pruneti, Penco, Pavoletti, Pashja, Mecacci, Puccini, Falca, Gadiaga. All.: Niccolai.

Arbitro: Serbishti di Arezzo

Reti: 32'pt Frezza