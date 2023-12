Eccellenza, vincono il Fratres Perignano e la Cuoiopelli, perde invece il Geotermica

Il Fratres Perignano non vuole sprecare il passo falso del Tuttocuoio e si impone 2 a 0 al Magnozzi contro la Pro Livorno Sorgenti. Al 23’ la indirizza una rete del bomber dei pisani Lorenzo Sciapi, capocannoniere a 11 reti del girone. I ragazzi allenati da Bandinelli cercano il pari opponendo un’ottima resistenza in difesa unita a delle buone prestazioni nella fase offensiva ma non bastano, nel finale poi la chiude Taraj ufficializzando l’aggancio del Tuttocuoio al 2° posto a sei lunghezze dalla Cuoiopelli capolista, per la Pro Livorno invece c’è sempre la zona playout con una distanza di 5 punti dalla retrocessione diretta mentre la salvezza è a portata di mano con quattro squadre che hanno solo 2 o 3 punti più dei labronici.

La Cuoiopelli vince a Massa imponendosi con una rete per tempo, al 34' Regoli insacca su calcio d'angolo alla prima vera occasione del match e sfiora il raddoppio con Costanzo poco più tardi. Nella ripresa i padroni di casa trovano il momentaneo pari con Buffa ma Benericetti in contropiede punisce i bianconeri e consegna tre punti che valgono il +6 in classifica

Non riesce a dar seguito alla vittoria di settimana scorsa il Geotermica che perde a Fucecchio 1 a 0, decisiva la rete di Andreotti al 25' che decide una partita abbastanza equilibrata ma che gli ospiti non riescono mai a sbloccare.

Pro Livorno Sorgenti – Fratres Perignano 0 a 2 (0 a 1)

Pro Livorno Sorgenti: Serafini, Montagnani, Lucarelli, Michelotti, Cavalli, Solimano, Marcon, Montecalvo, Cutroneo, Signorini, Maffei. A disp.: Marchetti, Lischi A., Buonaccorsi, Perfetti, Lischi L., Putrignano, Turini, Fabbri. All.: Bandinelli.

Fratres Perignano: Colucci, Gemignani, Petri, Baggiani, Gamberucci, Mancini, Martinelli, Ficarra, Raffi, Zefi, Sciapi. A disp.: Gliatta, Porcellini, Pennini, Bonni, Freschi, Ceccanti, Taraj, Guarente, Rosi. All.: Cristiani.

Arbitro: Igliozzi di Roma 2.

Reti: 23'pt Sciapi, 45+2’st Taraj.

Massese – Cuoiopelli 1 a 2 (0 a 1)

Massese: Paci, Bertonelli, Marchini, Del Pecchia, Brizzi, Baracchini, Andrei, Fortunati, Buffa, Cornacchia, Sidibe. A disp.: Bertuccelli, Berti, Frosina, Terigi, Bennati, Catola, Bracci, Bonini, Scarf. All.: Del Nero.

Cuoiopelli: Pulidori, Passerotti, Lici, Viola, Bagnoli, Lucaccini, Regoli, Costanzo, Fantini, Benericetti, Bianchi. A disp.: Brogi, Friuli, Cavallini, Sgherri, Ponzolini, Guerrucci, Di Federico, Razzauti, Hoxha. All.: Falivena.

Arbitro: Rago di Molinterno.

Reti: 33'pt Regoli, 20’st Buffa (M), 30’st Benericetti.

Fucecchio – Geotermica 1 a 0 (1 a 0)

Fucecchio: Del Bino, Arapi, Re, Lecceti, Malanchi, Ghelardoni, Mariani, Cenci, Andreotti, Agostini, Rigirozzo. A disp.: Rocchi, Bindi, Badalassi, Nannetti, Tassi, Boghean, Geniotal, Pieri, Mhilli. All.: Dell’Agnello.

Geotermica: Bettarini, Landi, Romeo, Misseri, Caccio, Spagnoli, Falca, Pashja, Gadiaga, Rispoli, Zoncu. A disp.: Rossi, Pruneti, Bani, Penco, Burini, Pavoletti, Puccini, Pellegrini, Dussol. All.: Niccolai.

Arbitro: Norci di Arezzo.

Reti: 25'pt Andreotti.