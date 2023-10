Eccellenza, vince il Perignano sul Geotermica, tre punti anche per Cuoiopelli e Tuttocuoio

Vince la Cuoiopelli contro i fiorentini del Lanciotto Campi, nel primo tempo ci sono alcune occasioni per parte ma con il passare dei minuti c'è sempre più Cuoiopelli che nella ripresa la sblocca al 20' con Benericetti e pochi minuti più tardi c'è anche il raddoppio di Lucaccini. Nel finale mentre i fiorentini provano a riaprirla arriva la doppietta di Benericetti che chiude il match e permette ai biancorossi di guardare da vicino alle capoliste Perignano e Tuttocuoio a pari punti con il Montespertoli.

Parlando dele capoliste, il Perigano vince il derby tra squadre pisane contro un Geotermica in difficoltà grazie alla doppietta di Sciapi che è capocannoniere del girone, a segno anche Taraj a fine primo tempo, il Geotermica è fermo ad un punto e nel prossimo match se la dovrà vedere con il Montespertoli che oggi ha vinto in rimonta contro il solido Cecina, non sarà un match facile ma i ragazzi di Ballerini hanno già bisogno di punti, il Perignano invece affronterà il River Pieve in una trasferta insidiosa ma alla portata.

Non era facile pronosticarlo, soprattutto dopo quelle prime partite di Coppa, che alla quarta giornata di campionato il tuttocuoio fosse primo in classifica. Da bomber a bomer: con Tavano sulla panchina forse non è un caso che sia andato a segno, ancora decisivo, Rossi, un grande giocatore d'esperienza che finora si è rivelato uno dei riferimenti della formazione neroverde.

Cuoiopelli – Lanciotto Campi 3 a 0 (0 a 0)

Cuoiopelli: Pulidori, Passerotti, Bagnoli, Viola, Colombini, Lucaccini R., Benericetti, Bianchi, Fantini, Cavallini L., Regoli. A disp.: Brogi, Friuli, Lioci, Costanzo, Goretti, Sgherri, Guerrucci, Razzauti, Ponzolini. All.: Falivena Roberto

Lanciotto Campi: Brunelli, Nocentini, Esposito Goretti, Verdi, Mazzanti, Bambi, Frezza, Thiam, Cecchi, Bini, Rocco. A disp.: Roselli, Benelli, Beraldi, Manzatu, Fedi, Afelba, Pisapia, Coli, Fathou. All.: Secci Riccardo

Arbitro: Leonardo Buchignani di Livorno

Reti: 20’ st e 42’ st Benericetti, 27’ st Lucaccini.

Fratres Perignano – Geotermica 3 a 0 (2 a 0)

Fratres Perignano: Colucci, Pennini, Petri, Bernardini, Gemignani, Mancini, Zefi, Ficarra, Taraj, Rosi, Sciapi. A disp.: Gliatta, Ceccanti, Gamberucci, Martinelli, Baggiani S., Diaz, Bonni, Freschi, Guarente. All.: Cristiani Enrico

Geotermica: Rossi, Burini, Landi, Pashja, Caccio, Spagnoli, Fornaciari, Rispoli, Zoncu, Mecacci, Scottu. A disp.: Bettarini, Falca, Venturi, Penco, Puccini, Fidanzi, Amedei, Pavoletti. All.: Ballerini Claudio.

Arbitro: Niccolo Monti di Firenz.

Reti: 5' pt e 26’ st (R) Sciapi, 39' pt Taraj.

Tuttocuoio – Fucecchio (0 a 0)

Tuttocuoio: Carcani N., Sorbo, Fino, Puleo, Viti, Massaro, Papi, Rossi, Severi, Chiti, Solari. A disp.: Iacoponi, Edu Mengue, Pratesi, Fiscella, Novi, Turini, Princiotta, Centonze, Lebbaraa. All.: Tavano Francesco

Fucecchio: Del Bino, Boghean, Lotti, Lecceti, Malanchi, Ghelardoni, Arapi, Cenci, Cioni, Maccagnola, Agostini. A disp.: Rocchi, Bindi, Nannetti, Iaia, Pieri, Tassi, Geniotal, Badalassi, Mariani. All.: Dell Agnello Lorenzo

Arbitro: Simone Ferrara di Piombino

Reti: 3’ st Rossi.