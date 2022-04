Dopo due anni di stop ritorna il Torneo 'Mau Ovunque'

Due anni di stop sono tanti, lunghissimi, per una manifestazione che fin dalla sua prima edizione ha fatto della socializzazione, dell'aggregazione e della partecipazione colorata e spontanea uno dei suoi pilastri. Finalmente l'annuncio che in tantissimi attendevano è arrivato: il Torneo 'Mau Ovunque' dopo la pausa imposta dalla pandemia nel 2020 e 2021, finalmente è pronto a ritornare. L'11 e 12 giugno, sui campi del Pisa Ovest, la manifestazione divenuta ormai un'istituzione nel tifo pisano e nazionale tornerà ad accogliere tutti.

Partite di calcio, punto ristoro, mostre e video sui progetti ideati e condotti dalla Curva Nord nerazzurra nel mondo e tanta condivisione. Il torneo nato dopo la tragica scomparsa di Maurizio Alberti in seguito agli incidenti avvenuti nel gennaio del 1999 allo stadio 'Picco' di La Spezia è giunto alla 21° edizione. Da quel giorno nessuno, tra i suoi più stretti amici e 'fratelli di sciarpa', in tutta la tifoseria pisana e nel panorama ultras nazionale, ha dimenticato la sua figura. Dedicandogli coreografie, progetti, un intero parco realizzato ex novo sulle Piagge.