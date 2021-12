Serie B in piena emergenza Covid: si torna in campo il 15 gennaio

Tutto fermo, messo in standby, in attesa che la nuova ondata di piena passi. La Lega B si adegua all'emergenza Coronavirus, tornata a impattare pesantemente la nostra vita quotidiana, e blocca il campionato cadetto fino ad anno nuovo. Le gare programmate originariamente per domenica 26 e mercoledì 29 dicembre, così, sono state spostate rispettivamente al 15 e 22 gennaio. L'intenzione dei dirigenti e delle società di B è di sfruttare la sosta invernale per diminuire (e auspicabilmente azzerare) le problematiche legate ai moltissimi casi di positività riscontrati nelle ultime settimane in molti spogliatoi.

In quello nerazzurro rimangono cinque i calciatori ancora positivi, mentre il giro di tamponi svolto due giorni ha dato fortunatamente esito negativo per tutto il resto dei componenti del gruppo squadra. La capolista tornerà in campo domenica 15 gennaio (al netto di anticipi e positicipi che verranno stabiliti dalla Lega B tra qualche giorno) ospitando il Frosinone, e la settimana successiva (22 gennaio) farà visita alla Spal. Prima di questi due turni, verranno recuperate le partite rimandate nello scorso week end. Il 13 gennaio si giocherà Benevento-Monza e Lecce-Vicenza. Il resto del calendario del campionato rimarrà invariato: l'ultima giornata si disputerà il 6 maggio. L'unica differenza sono due nuovi turni infrasettimanali, già messi a sistema: martedì 15 e martedì 22 febbraio si giocherà la 23° e 25° giornata.

Nel tardo pomeriggio di oggi, infine, è atteso il nuovo decreto del Consiglio dei ministri che ratificherà le decisioni prese nel corso della mattinata dalla riunione che ha radunato attorno al tavolo il governo, il Cts e tutti gli organi chiamati a gestire l'emergenza. Due le principali novità introdotte dal 27 dicembre e valide in tutte le zone (bianca, gialla e arancione): l'obbligo di mascherina Ffp2 e il divieto di consumazione di cibi e bevande sugli spalti. Rimangono invariate le misure legate al possesso del Super green pass e della capienza (che resta al 75% per la zona bianca e la zona gialla).