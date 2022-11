Ernesto Torregrossa sogna a occhi aperti: esordio con gol nel Venezuela

Debutto più indimenticabile non ci sarebbe potuto essere. Ernesto Torregrossa sta vivendo un vero e proprio sogno a occhi aperti: la prima convocazione con la 'camiseta' della 'vinotinto', la selezione nazionale del Venezuela, è coincisa anche con il primo gol siglato con la nazionale di origine del padre. Il 10 nerazzurro, dopo diversi anni di corteggiamenti, è stato convocato dal Ct Pekerman per la doppia amichevole che la formazione sudamericana ha in programma in questa sosta dei campionati.

Martedì 15 novembre, a Dubai, il Venezuela ha sfidato Panama. Ernesto Torregrossa è partito in panchina, per entrare in campo all'inizio del secondo tempo. Il centravanti del Pisa ha disputato così i suoi primi 45' più recupero con la maglia del paese natale del padre, e proprio allo scadere con il suo sinistro ha siglato il gol del definitivo 2-2. Torregrossa ha raccolto l'assist da fonocampo di Savarino e di prima intenzione ha spedito la palla sotto alla traversa. L'esplosione di gioia e l'abbraccio che tutta la squadra gli ha riservato subito dopo è l'ennesima testimonianza di quanto Torregrossa, oltre che un calciatore dalle doti tecniche indiscutibili, sia anche un uomo che sa farsi amare dai compagni.

"Sono molto felice per il mio debutto con la 'camiseta' dei 'vinotinto' e ovviamente per il primo gol - ha affermato Ernesto Torregrossa al termine del match - è servito per raggiungere il pareggio. Non vedo l'ora di disputare la prossima partita. Mi sono calato benissimo nel gruppo, che mi ha accolto come se fossi stato con loro fin dal primo giorno dell'avventura in nazionale. Spero che sia il primo passo di una lunga strada verso il sogno di tutto il Paese". Il Venezuela adesso è atteso dall'amichevole di domenica 20 novembre contro la Siria.