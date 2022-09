'Effetto D'Angelo': esaurito il settore ospiti di Perugia

E' stato sufficiente riportare a casa il tecnico più vincente degli ultimi trent'anni per risvegliare la passione nerazzurra: l'ambiente ha fatto quadrato attorno alla formazione guidata da Luca D'Angelo e adesso la stagione deve davvero iniziare. In appena due allenamenti a porte aperte, la squadra è stata abbracciata dal calore di oltre 700 tifosi e il ritorno in campo a Perugia, sabato 1 ottobre (alle ore 16.15) sarà accompagnato da un esodo. In mezza giornata infatti il settore ospiti del Curi è andato esaurito: letteralmente spolverati i 1.125 tagliandi messi a disposizione dalla società umbra. I tifosi pisani hanno la possibilità di acquistare il biglietto anche negli altri settori dello stadio perugino, visti gli ottimi rapporti con la tifoseria avversaria che consentono di assistere alla sfida senza alcuna restrizione, e probabilmente in diversi sceglieranno di seguire comunque la squadra dalle tribune dello stadio biancorosso.

Gli allenamenti sui campi di San Piero a Grado si susseguono senza soluzione di continuità, con D'Angelo che sta testando gli uomini a disposizione su un paio di idee tattiche. La prima è il 4-3-1-2, sviluppato già nella passata stagione e adottato a più riprese da Rolando Maran anche in questo campionato. Il tecnico abruzzese ha provato anche il 4-2-3-1, puntando molto sulla nutrita batteria di trequartisti e seconde punte di cui è infarcito il reparto offensivo. Gli interpreti designati di questo modulo sembrano essere Tramoni, Mastinu e Morutan, con Gliozzi ad agire da terminale di riferimento.

Da oggi a giovedì ritorneranno alla base anche i calciatori impegnati con le rispettive nazionali: i difensori Canestrelli, Rus ed Hermannsson; i centrocampisti Nagy, Ionita e Marin. A Perugia mancherà per squalifica la mezzala moldava, mentre quasi sicuramente scenderanno in campo il mediano romeno e il regista ungherese, che ben conoscono i principi tattici del tecnico nerazzurro. Canestrelli ed Hermannsson invece si giocano la maglia di centrale accanto a Barba: anche in questo caso, vista la conoscenza delle richieste di D'Angelo, è possibile azzardare che l'islandese avrà la chance di partire dal 1'.