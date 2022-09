Pisa Sporting Club, ufficiale: esonerato Maran, torna Luca D'Angelo

Con due comunicati arrivati in tarda serata il Pisa Sporting Club rende ufficiale ciò che ormai da ore circolava: il tecnico Rolando Maran è stato esonerato, torna Luca D'Angelo.

"Il Pisa Sporting Club comunica di aver sollevato il signor Rolando Maran dall’incarico di Responsabile Tecnico della Prima squadra. La Società rivolge al tecnico, unitamente al suo staff, il ringraziamento per l’opera professionale svolta insieme all’auspicio delle migliori fortune per il prosieguo della carriera".



Così recita la prima nota neroazzurra, seguita dopo pochi minuti, dalla comunicazione del ritorno del mister che l'anno passato sfiorò la promozione in Serie A.



"Il Pisa Sporting Club comunica di aver affidato l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra al signor Luca D’Angelo che sarà presentato alla stampa mercoledì 21 settembre presso la sala stampa 'Passaponti' dell’Arena Garibaldi".