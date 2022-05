La Serie BKT arriva a Pisa con 'La Trasferta in Città'

Bella iniziativa da parte di BKT, title sponsor della Serie BKT. Dopo aver annunciato la collaborazione con la Gialappa’s Band per presenziare alle finali playoff con una live reaction del match sul canale Twitch del trio comico, ecco che arriva un’attività dedicata proprio alla città di Pisa. L’azienda leader nel settore degli pneumatici agricoli, infatti, vuole stare vicina ai tifosi nerazzurri che giovedì 26 maggio non potranno andare in trasferta a Monza e assistere così alla finale di andata.

E' così che nasce 'La Trasferta in Città'. A partire dalle ore 16 del giorno della gara, lo staff BKT si muoverà in alcuni punti storici e caldi della città per regalare palloni. Assieme a loro ci sarà anche l’ex attaccante e bomber del Pisa Lamberto Piovanelli che sarà a disposizione del pubblico per firmare i gadget, scattare foto e vivere insieme a tutti gli appassionati il prepartita di una delle gare più importanti della nostra storia. L’itinerario partirà da Corso Italia alle 16 e toccherà i Pisa Store di via Bianchi e via Oberdan. La posizione del Piova, che sarà anche in piazza dei Cavalieri per le 17.30 circa, è possibile visualizzarla sia sul canale ufficiale Instagram di Lega B che sul sito dedicato alle attività sportive di BKT.

Per quanto riguarda la gara, come già detto, a partire dalle 20.15 ci sarà 'Twitch Dire Playoff' con la Gialappa’s Band insieme al celebre giornalista sportivo Carlo Pellegatti che si è unito a Marco Santin e Giorgio Gherarducci durante gli Europei 2020. L’appuntamento è fissato quindi per domani pomeriggio con Lamberto Piovanelli per ricevere in regalo i palloni firmati, farsi autografare le maglie nerazzurre e vivere la finale d’andata. BKT chiama, la città di Pisa risponde.