La Popolare Cep presenta il nuovo allenatore: è Fausto Guerrini

Nella serata di giovedì 23 giugno si è svolto presso il Circolo Popolare CEP un incontro tra il nuovo allenatore della Popolare Fausto Guerrini ed i suoi ragazzi. E' stata l’occasione per la società anche per fare una presentazione. Originario di Castiglion Fiorentino nella provincia di Arezzo dove muove i primi passi di una lunga carriera da calciatore dilettante ad alti livelli, con una parentesi anche da professionista in serie C con la maglia del Montevarchi. Con il matrimonio si è poi trasferito dalle nostre parti a Vecchiano. Tra la professione di ferroviere, ora in pensione, e la carriera da calciatore, anche su consiglio della famiglia ha preferito dare priorità alla prima altrimenti, probabilmente, si sarebbe affacciato anche a livelli più alti. Attaccante di razza, in questo lungo percorso ha messo a segno più di 300 reti in competizioni ufficiali con la maglia di ben 22 società.

Chiuso questo ciclo ha intrapreso la carriera da allenatore e, dall’Eccellenza in giù, ha allenato in tutte le categorie oltre a qualche esperienza anche con squadre Juniores, elemento quest’ultimo importante dato che con la Popolare avrà a che fare con un organico dall’età media assai bassa. Non ha un modulo preferito e si adatta al materiale umano che ha a disposizione, anche se non nasconde di avere una preferenza per il 3-5-2. Col calcio giocato non ha chiuso del tutto dato che, a livello amatoriale, ancora pratica. Proprio in questi giorni, come tutti gli anni, sta prendendo parte al Palio dei Rioni di Vecchiano con la maglia bianco azzurra del San Frediano e, sabato sera, disputerà al campo “la Coronella” la finale per il primo e secondo posto.

In un lungo discorso ai suoi ragazzi ha mandato chiaro e forte al gruppo il messaggio per cui i suoi principi, naturalmente condivisi dalla società, in estrema sintesi sono pochi ma chiari, esigendo impegno personale e rispetto per: compagni, avversari, arbitri ed impianti sportivi. "Le capacità sportive e tecniche crescono con l’impegno, i valori o li hai o non li compri al mercato". La serata è stata anche l’occasione per presentare il primo rinforzo. Si tratta di Gabriele Cavicchi, attaccante, che arriva dall’Atletico Piombino e si è accasato al CEP essendosi trasferito a Pisa per ragioni di studio. Quello di Cavicchi è un annuncio che può essere dato subito dato che si tratta di un 'articolo 108', naturalmente la dirigenza è al lavoro per rinforzare la squadra in tutti i reparti, le trattative sono serratissime e costanti ma le carte resteranno coperte anche se per pochi giorni, dato che la finestra di svincolo estiva si apre il primo luglio.